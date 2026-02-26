Tras casi cinco años de proceso legal, la justicia mexicana dictó sentencia contra el actor Pascacio López, quien fue condenado a un año de prisión por acoso y violencia en contra de la actriz Vanessa Bauche.

La intérprete mexicana confirmó la noticia en sus redes sociales y resaltó que el caso marca un precedente histórico en la industria audiovisual del país, pues es la primera vez que un actor profesional recibe una condena penal por hechos ocurridos dentro de un set de grabación. Además de la pena de cárcel, la resolución incluye una compensación económica por daños.

La denuncia de Vanessa Bauche se remonta a 2021, cuando señaló haber sido víctima de hostigamiento y violencia durante la grabación de la serie Guerra de Vecinos. Tras un largo proceso judicial, finalmente se dictó sentencia contra Pascacio López, lo que la actriz celebró como un triunfo no sólo personal, sino colectivo.

Pascacio López es condenado a prisión tras denuncia de acoso de Vanessa Bauche

En un comunicado difundido en sus redes sociales, Vanessa Bauche expresó: “DOBLE VICTORIA Y PRECEDENTE HISTÓRICO EN LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL. Nunca antes se había condenado a prisión a un actor por violencia en un set de grabación”. La actriz subrayó la importancia de la resolución para abrir camino a la defensa de los derechos laborales y humanos de las mujeres en el medio del espectáculo.

La famosa también destacó que la sentencia representa un acto de justicia. “La verdad y la justicia han prevalecido”, escribió, enfatizando que su lucha busca proteger a futuras generaciones de intérpretes y trabajadoras de la industria.

El proceso contra Pascacio López se extendió durante varios años, en medio de declaraciones, audiencias y pruebas que finalmente llevaron al juez a dictar la condena. La sentencia, además de la prisión, contempla una reparación económica.

Atento comunicado a los medios de comunicación, a las y los compañeros de la industria y a la opinión pública interesada:



DOBLE VICTORIA Y PRECENDTE HISTÓRICO EN LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL.



Nunca antes se había condenado a prisión a un actor x violencia en un set de grabación. pic.twitter.com/dtd7TuOxJr — Vanessa Bauche (@VanessaBauche) February 25, 2026

Proceso penal contra Pascacio López

Vanessa Bauche recordó en su comunicado que interpuso dos demandas contra el actor Pascacio López, quien fuera su compañero de trabajo en la serie Guerra de Vecinos.

“La denuncia penal, interpuesta en 2020 ante la Fiscalía de la Mujer en Jalisco, concluyó en 2025 con una sentencia condenatoria por delitos contra la dignidad de las personas, marcando un antes y un después en la protección de los derechos laborales de las mujeres dentro del ámbito audiovisual.

“De manera paralela, en 2022, presenté una demanda civil por daño moral en la CDMX, derivada de una campaña mediática difamatoria, revictimizante y misógina impulsada por el tío abogado defensor del agresor. Esta demanda fue ganada en 2023 y ratificada como sentencia definitiva en 2024, reconociendo daños psicológicos, patrimoniales, de imagen pública y a la salud integral.

“Actualmente, ambas sentencias están en espera de ejecución.

Además, la actriz Sarah Nichols acusó a Pascacio López de presuntamente haber abusado sexualmente de ella en Guadalajara en el 2021, pero salió libre.