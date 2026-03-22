Nicholas Brendon falleció a los 54 años, se confirmó el viernes. A raíz de esto, se ha reavivado el interés en la vida personal y profesional del actor. Aunque su papel en Buffy, la cazavampiros lo convirtió en un ícono de televisión de finales de los noventa, sus últimos años estuvieron atravesados por problemas legales, adicciones y complicaciones médicas.

Tras su muerte, medios internacionales y usuarios de redes sociales han retomado las acusaciones de acoso y agresión que formaban parte de procesos judiciales abiertos en los días previos a su deceso. Conoce la parte polémica de la vida del histrión. que incluye arrestos por violencia doméstica, alteración del orden público y daños a la propiedad.

Nicholas Brendon de Buffy: Resurgen acusaciones de acoso y agresión tras la muerte del actor

Tres días antes de su muerte, Nicholas Brendon enfrentaba un proceso judicial en Ohio, EU, relacionado con la remodelación de su vivienda. El contratista Stephen Britton lo acusó de incumplimiento de contrato y de haber generado un ambiente hostil durante las obras.

Entre los señalamientos se incluyó el uso de lenguaje ofensivo, lanzamiento de objetos y, de manera más grave, la colocación de un dispositivo de rastreo tipo AirTag en las herramientas del trabajador sin consentimiento.

El actor de Buffy, la cazavampiros reconoció haber colocado el dispositivo, pero negó haber tenido intención de rastrear al contratista. Estos hechos se sumaban a un historial de conflictos legales que incluyen arrestos por violencia doméstica, alteración del orden público y daños a la propiedad.

Otros problemas legales que protagonizó el actor Nicholas Brendon

Según información de People y The Hollywood Reporter, Nicholas Brendon fue arrestado en Boise, Idaho, en octubre de 2015 tras ser acusado de los cargos menores de daño malicioso a la propiedad y contención u obstrucción de agentes.

Mientras que, en febrero de 2015, fue detenido por supuestamente destrozar borracho una habitación de hotel en Fort Lauderdale, Florida.

En marzo de 2015, Nicholas Brendon fue arrestado por segunda vez en ese mismo año también en Florida tras ser acusado se causar destrozos en la habitación de hotel en la que se hospedaba. Volcó una cama, rompió una figura de porcelana, arrancó el teléfono de la pared y obstruyó el inodoro.

En mayo de 2015, el histrión fue arrestado de nuevo, pero en Carolina del Sur, por intoxicación pública.

En octubre de 2017 fue detenido en Saratoga Springs, Nueva York, tras supuestamente tomar a su novia del cuello, quitarle las llaves del coche y romper su celular en un intento de que se quedara con él. Fue acusado de dos cargos de daños criminales, robo y uno de obstrucción respiratoria.

El actor fue arrestado de nuevo el 11 de octubre de 2017, tras presuntamente atacar a su novia en una habitación de hotel en California. Reportes indican que la habría jalado del cabello y lastimado el brazo.

Nicholas Brendon arrestado por la Policía de Palm Springs en octubre de 2017. ı Foto: Policía de Palm Springs

Finalmente, en mayo de 2019, Brendon fue acusado de violencia doméstica por el incidente y luego condenado a tres años de libertad condicional, según el Desert Sun.

Del mismo modo, el actor de Buffy, la cazavampiros fue ingresado varias veces a rehabilitación debido a sus adicciones.