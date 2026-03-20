Muere Nicholas Brendon, actor de Buffy, la Cazavampiros, ¿de qué falleció?

El actor Nicholas Brendon murió a los 54 años de edad. Era reconocido a nivel internacional por su trabajo en la icónica serie de los 90’s, Buffy, la Cazavampiros, donde daba vida a Xander Harris.

Fue a través de un comunicado que la familia del histrión dio a conocer su fallecimiento, el cual fue divulgado por el medio The Hollywood reporte. El mensaje expresaba el dolor ante la pérdida del artista.

Nicholas Brendon, famous for Buffy the Vampire Slayer, has passed away at 54. pic.twitter.com/E4e3BuD8Dv — Pubity (@pubity) March 21, 2026

“Con profunda tristeza, anunciamos el fallecimiento de nuestro hermano e hijo, Nicholas Brendon. La mayoría de la gente conoce a Nicky por su trabajo como actor y por los personajes que dio vida a lo largo de los años”, decía.

¿De qué murió Nicholas Brendon?

El comunicado detalló que la causa de muerte del famoso fueron causas naturales y que en sus últimos años, encontró pasión en la pintura.

“Quienes lo conocían bien sabían que su arte era uno de los reflejos más puros de su personalidad. Si bien no es un secreto que Nicholas tuvo dificultades en el pasado, estaba bajo tratamiento médico para controlar su enfermedad y, al momento de su fallecimiento, era optimista respecto al futuro”.

La familia también solicitó respeto y privacidad en estos momentos de dolor.

¿Quién era Nicholas Brendon?

Nacido en Los ángeles en abril de 1971, Nicholas Brendon era un actor que comenzó a trabajar en anuncios y como ayudante de producción. Ya que era tartamudo, fue despedido de trece trabajos diferentes, pero logró superar su afección.

En su vida personal, enfrentó problemas de alcoholismo y dificultades legales, entre ellas un incidente de violencia doméstica en 2017.

Entre sus trabajos en cine destacan Psycho Beach Party, A Golden Christmas, My Neighbor’s Secret y Big Gay Love. En televisión participó en Dave’s World, The Pool at Maddy Breaker’s y Celeste in the City.

En la serie que lo catapultó a la fama, Buffy, la Cazavampiros, Nicholas Brendon interpretaba a Xander, el único amigo de la protagonista que no tenía superpoderes. Su personaje es recordado por miles de fans en el mundo que lamentan su muerte.