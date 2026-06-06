Muere Anthony Head, conocido por ‘Buffy la cazavampiros’

Anthony Head, el elegante actor británico conocido por sus papeles en Buffy, la cazavampiros y Ted Lasso, falleció, según informó su familia, el viernes. Tenía 72 años.

Las hijas de Head, las actrices Emily y Daisy Head, dijeron a la agencia de noticias Press Association que el actor falleció debido a complicaciones derivadas de una neumonía.

El artista de teatro y televisión se hizo muy conocido entre el público británico en los años 80 como la mitad de una pareja romántica de ¿lo harán o no?, en una serie de anuncios del café instantáneo Nescafe Gold Blend. Los anuncios se volvieron a rodar posteriormente para una audiencia estadounidense en Taster’s Choice.

Anthony Head alcanzó una mayor fama como el bibliotecario Rupert Giles, mentor del personaje principal en la serie sobrenatural de culto Buffy, la cazavampiros, que se emitió de 1997 a 2003.

Recientemente interpretó a Rupert Mannion, el villano exmarido del personaje de Rebecca, interpretada por Hannah Waddingham, en Ted Lasso.

“Nuestro dolor es mucho mayor que el vacío que ha dejado, pero sabemos que su legado perdurará, en los espectáculos en los que formó parte y en el público que los ama”, dijeron las hijas de Anthony Head. “Qué suerte tenemos de saber que podemos verle hacer lo que amaba, incluso cuando ya no está con nosotros”, añadieron.

Head nació en Londres el 20 de febrero de 1954, hijo de Seafield Head, cineasta documentalista, y Helen Shingler, actriz. Su hermano mayor, Murray, también es actor.

Otros papeles destacados del actor incluyeron el papel de Geoffrey Howe, el adjunto de la primera ministra Margaret Thatcher, interpretada por Meryl Streep, en la ganadora del Oscar La dama de hierro.

Anthony Head interpretó a un primer ministro en el programa de sketches Little Britain, así como al rey Uther Pendragon, padre del príncipe Arturo, en la serie de televisión Merlin. También apareció en Motherland, Manchild y Silent Witness, además de actuar en numerosas obras de teatro, musicales y grabar música como cantante.

En 2025 le precedió en la muerte su pareja de toda la vida, la activista por el bienestar animal Sarah Fisher, de 61 años.

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