Este viernes 5 de junio se dio a conocer la muerte de Abraham Pérez, famoso por su personaje del Licenciado Cortillo en La Familia Peluche, una noticia que se dio a conocer a través de las redes sociales de Omar Crew, amigo cercano del actor.

“¡Sí, que se largue! ¡Pero al cielo! Amigo Abrahamcito, ‘Lic. Cortillo’, hasta donde estés, ¡un abrazo muy fuerte! Tantos años de conocernos y ya te vas”, escribió el influencer sobre la muerte de su amigo, Abraham Pérez.

El histrión era ampliamente participado, pues La Familia Peluche fue uno de los programas de comedia más icónicos de México en los años dos mil. Además, se hizo muy popular una captura de un episodio en el que su personaje exclama “sí, que se largue”.

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La noticia generó reacciones no solo del público, sino también de otras celebridades que formaron parte de la icónica serie de Las Estrellas con Eugenio Derbez y Consuelo Duval. Fue el comediante mexicano quien reaccionó a la muerte de su ex compañero.

“Descanse en Paz… siempre fue un gran compañero”, escribió Derbez, quien interpretó al personaje de Ludovico P. Luche en la comedia, sin dar más detalles sobre su experiencia con él.

¿De qué murió Abraham Pérez de La Familia Peluche?

Hasta el momento, se desconoce de qué murió Abraham Pérez, pues parece ser que la familia y amistades cercanas han preferido mantener dicha información en el círculo íntimo, sin externarlo al público.

Tampoco se han revelado datos sobre posibles enfermedades previas, padecimientos médicos o circunstancias específicas con su fallecimiento. Esto ha provocado que los seguidores y usuarios en redes sociales permanezcan atentos a cualquier actualización.

Si bien ya hay rumores sobre la posible causa de muerte, es importante no tomar en cuanta dichas especulaciones y esperar si llega a haber una confirmación de qué le pasó a Abraham Pérez.

Falleció Abraham Pérez, actor que alcanzó popularidad por interpretar al Licenciado Cortillo en La Familia P. Luche. Descanse en paz. 🙏

##QEPD



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