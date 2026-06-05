Detienen a ex colaboradora de Adela Micha ligada a fraude millonario

Suzanne N, ex colaboradora de Adela Micha, fue detenida tras ser vinculada a fraude millonario en contra de su ex jefa, la reconocida periodista mexicana. La aprehensión ocurrió este 4 de junio de 2026.

Así fue la aprehensión de la ex colaboradora de Adela Micha

“Aprehendimos a Suzanne “N”, quien es investigada por su probable participación en el delito de uso de documento falso, derivado de hechos que habrían afectado el patrimonio de una comunicadora“, informó la Fiscalía de la CDMX al publicar un video con el momento.

📝 Aprehendimos a Suzanne “N”, quien es investigada por su probable participación en el delito de uso de documento falso, derivado de hechos que habrían afectado el patrimonio de una comunicadora.



La investigación inició en junio de 2025 tras la denuncia presentada por la… pic.twitter.com/akdz07byOc — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) June 5, 2026

En el video, podemos ver el momento en que la ex trabajadora de Adela Micha es llevada por elementos de seguridad dentro de un auto. Ella lleva un vestido rosado y su rostro está cubierto por cuestiones de proceso legal.

En la ficha de la detención, aparece una postal de la mujer con los ojos cubiertos por una línea negra. Lleva el mismo vestido rosado con el que fue detenida y lleva el cabello lacio y largo. “Se le presume inocente, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional correspondiente”, se lee en la ficha.

¿Por qué denunció Adela Micha a su ex colaboradora?

Según la información oficial, la investigación comenzó en junio de 2025 tras una denuncia por parte de Adela Micha en contra de quien era su asistente. La comunicadora encontró documentos varios con su firma, pero que ella negó haber autorizado a suscrito.

"Entre estos documentos, se encuentra un contrato de mutuo con garantía hipotecaria mediante el cual se obtuvo un préstamo por un millón de pesos, un convenio modificatorio y un pagaré por más de un millón de pesos", especifica la Fiscalía.

DETENIDA EN CUERNAVACA LA DEFEAUDADORA DE ADELA MICHA, LA ACUSADA ES REQUERIDA POR UN JUEZ DE LA CDMX



Agentes investigadores de las fiscalías General de Justicia de la Ciudad de México y General del Estado de Morelos cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Suzanne… pic.twitter.com/R9UaIJCxPa — Verónica Bacaz (@VeroBacaz) June 5, 2026

Sigue “de acuerdo con la denuncia, dichos documentos fueron utilizados sin el consentimiento de la víctima y la obligaban a asumir compromisos económicos y patrimoniales“.

Actualmente, la excolaboradora de Adela Micha se encuentra en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde quedó a disposición de la autoridad judicial desde que fue detenida este 4 de junio de 2026.

Se reveló que Suzanne ‘N’ también enfrenta una causa penal distinta iniciada por la Fiscalía CDMX en diciembre de 2024 por hechos relacionados con la administración fraudulenta de recursos económicos en agravio de la misma víctima.

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