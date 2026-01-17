Eugenio Derbez regresa como la voz de Burro en Shrek 5

La saga de Shrek es uno de los fenómenos más importantes de la animación moderna, y su regreso con una quinta entrega ha despertado gran expectativa entre los fanáticos.

En Latinoamérica, uno de los elementos más icónicos es la voz de Burro, interpretada por el actor mexicano Eugenio Derbez. Frases como “¿De veritas, de veritas?“ y ”¡Santa Cachucha!" reflejan el estilo particular que tiene este querido personaje y que lo ha convertido en un símbolo de la cultura popular.

Tras meses de rumores, el propio Derbez confirmó que volverá a dar vida al inseparable compañero de Shrek, aunque su participación es resultado de negociaciones y condiciones específicas. Esto dijo en la premiere de LOL: Buscando Talento.

Eugenio Derbez regresa como la voz de Burro en Shrek 5, ¿pidió más dinero?

Contrario a lo que muchos pensaban, Eugenio Derbez no condicionó su regreso a Shrek 5 a un aumento económico. El actor aclaró que su principal exigencia fue poder adaptar el guion al español latino, pues busca mantener los modismos y expresiones que hicieron de Burro un personaje entrañable para el público de México y América Latina.

“Sí. Sí, de veritas, de veritas. Me hablaron, pero ya les dije que sí. Les puse como condición que me dejaran adaptar el libreto”, declaró Derbez ante los medios de comunicación que se encontraban presentes en la alfombra roja de LOL: Buscando Talento.

El actor también explicó que, con el cambio de directivos en la producción, existía el riesgo de perder la esencia del doblaje original en Shrek 5. Por ello, solicitó libertad creativa para ajustar los diálogos y conservar el estilo que lo caracteriza.

“Cambió toda la directiva, porque no es la misma que antes, entonces ya me dijeron que sí”, señaló Eugenio Derbez con emoción.

¿Cuándo se estrena la película Shrek 5?

La quinta entrega de Shrek está programada para estrenarse el 30 de junio de 2027. La dirección estará a cargo de Walt Dohrn y Conrad Vernon, y contará con la participación de nuevas figuras como Zendaya, quien se suma al elenco de voces.

Además, se confirmó que Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz también retomarán sus papeles como Shrek, Burro (en inglés) y Fiona, respectivamente.

Haz un maratón de películas de Shrek

Estas son las películas de Shrek en orden de estreno:

Shrek (2001)

Shrek 2 (2004)

Shrek Tercero ( Shrek the Third ) (2007)

Shrek Para Siempre (Shrek Forever After) (2010)

Además, dentro del mismo universo se estrenaron dos spin-offs del Gato con Botas: