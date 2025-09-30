Ella es Keeta Vaccaro, la esposa de Tyreek Hill que lo acusó de violencia doméstica

El nombre de Tyreek Hill es uno de los más sonados en el mundo de la NFL, tanto por sus actuaciones en los emparrillados, así como por su reciente lesión que lo mantendrá alejado de la actividad por varios meses, pero también por lo que sucede fuera de canchas, en especial por su relación con Keeta Vaccaro, quien lo acusó de violencia doméstica.

De acuerdo con información de medios internacionales, Keeta Vaccaro y Tyreek Hill se comprometieron en 2021 y aunque no han terminado su matrimonio, ya no están juntos, pues ella alegó de ocho incidentes individuales de violencia doméstica, que se encuentran en documentos sobre el divorcio, denuncias que el astro de la NFL niega.

¿Quién es Keeta Vaccaro?

Keeta Vaccaro, la todavía esposa de Tyreek Hill, es una famosa empresaria, quien gracias a sus estudios en la Universidad de Miami (estudió emprendimiento y marketing) se convirtió en una exitosa mujer de negocios, siendo referente en el mundo fitness gracias a su aplicación ‘Own Flow’, en donde hay rutinas y consejos para llevar una vida sana, así como dietas personalizadas y programas de entrenamiento.

La empresaria también se desarrolla como modelo y figura pública, a la par que es figura pública, pues participó en la serie de Netflix “WAGs to Riches”, en donde se sigue la vida de un grupo de esposas o parejas de atletas famosos.

Junto a Tyreek Hill dio a luz a su hija, Capri, en noviembre de 2024, pero no es el único hijo del jugador de los Miami Dolphins, pues con su expareja Crystal Espinal tiene tres hijos: Zev, Nakeem y Nyla. Además, con Camille Valmon tiene a Tyreek Hill Jr.. Mientras que con Con Brittany Lackner tiene a Soul Corazon Hill.

Además, Keeta Vaccaro tiene una organización sin fines de lucro llamada ‘Our Own Language’, en donde se dedica a empoderar mujeres y darles apoyo.

Acusaciones de violencia doméstica

Keeta Vaccaro, en documentos recientes obtenidos por TMZ, alega que el receptor abierto de la NFL cometió varios actos de violencia doméstica en su matrimonio, siendo el primero en enero de 2’24, dos meses después de que la pareja se comprometiera.

El abogado del jugador dijo que las acusaciones fon una “extorsión” y que se utilizan para “generar una cobertura mediática negativa” al exjugador de los Chiefs. Hill está separado de Vaccaro, quien presentó una demanda de divorcio el 8 de abril, un día después que la policía informó de una disputa doméstica entre ambos.

