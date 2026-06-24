¿El piloto Ricardo Escotto es hermano de la influencer Priscila Escoto?

Gracias a su trayectoria dentro del automovilismo, el piloto mexicano Ricardo Escotto fue fichado en la Fórmula 3, por lo que el 14 de junio debutó con AIX Racing en una carrera que se llevó a cabo en Bacelona, España.

AIX Racing notificó el fichaje de Ricardo Escotto el 9 de junio por medio de una publicación en la que aseguraron que “ha demostrado consistentemente una impresionante velocidad, determinación y habilidad en carrera a lo largo de su carrera en monoplazas junior.”

El piloto mexicano originario de la Ciudad de México comenzó su camino hacia la Fórmula 1 este 2026 a los 21 años de edad, y gracias a su determinación dentro de los monoplazas junior AIX Racing decidió brindarrle apoyo para que adquiera más experiencia.

Debido a que el piloto mexicano comparte apellido con la creadora de contenito Priscila Escoto, han surgido dudas sobre el parentezco que podrían o no tener ambos, por lo que en La Razón te compartimos toda la información.

¿Ricardo Escotto es hermano de Priscila Escoto?

Ricardo Escotto es hijo de Ricardo Escotto; mientras que Priscila Escoto es hija de Moises Escoto Cantú y de Adriana de Escoto, por lo que Ricardo y Priscilla no son hermanos, y simplemente se trata de una coincidencia.

La creadora de contenido sí tiene un hermano, y este al igual que el piloto comparte el mismo nombre con su padre, pues es Moises Escoto, un licenciado en Dirección y Administración de Empresas de Monterrey.

Moises Escoto también es creador de contenido, pues en redes sociales comparte noticias y análisis enfocados en deportes, incluyendo la Copa Mundial de Futbol de este 2026.

Priscila Escoto es mejor conocida como Priscy Escoto en redes sociales, en donde comparte su música y contenido relacionado con marcas de lujo estilo de vida y moda, lo que la ha llevado a tener más de un millón de seguidores en instagram.

Priscila Escoto comparte con su madre, Adriana de Escoto, el gusto por la moda de lujo, pues incluso ha compartido con sus seguidores los famosísimos unboxing de las bolsas que compra su mamá.

Al contrario de los otros miembros de la familia, Moises Escoto Cantú no es creador de contenido; sin embargo, en ocasiones ha hecho apariciones pequeñas en los videos de su hija, Priscila Escoto.

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