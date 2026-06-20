Juan de Dios Pantoja confirma la muerte de la mamá de Kimberly Loaiza

Desde el miércoles, circulaban rumores sobre la muerte de Mary Martínez, madre de las influencers Kimberly y Steff Loaiza. En redes sociales aparecieron supuestas fotografías del funeral e incluso se habló de la presencia de la cantante Kenia Os en el sepelio.

Sin embargo, las creadoras de contenido habían emitido declaraciones oficiales al respecto, lo que mantenía la incertidumbre entre sus seguidores. No obstante, un comentario de Juan de Dios Pantoja, esposo de Kim confirmó la partida de la señora.

Así confirmó Juan de Dios Pantoja la muerte de la mamá de Kimberly Loaiza

La confirmación de la muerte de la mamá de Kimberly Loaiza llegó de manera inesperada y polémica, el viernes.

Durante un enfrentamiento digital con el creador de contenido conocido como ZorritoYoutubero, Juan de Dios Pantoja, esposo de Kim, terminó revelando la difícil situación familiar que atraviesan los Loaiza Martínez.

El Zorrito difundió una supuesta captura de pantalla donde se apreciaba que Juan de Dios Pantoja lo invitaba a participar en su pódcast de YouTube para hablar sobre los comentarios negativos que el crítico suele emitir contra su familia.

En la publicación, el creador de contenido y marido de Kimberly Loaiza escribió: “No se detuvo para inventar cosas cuando Kim estuvo embarazada, tampoco ahora que perdió a su mamá. Ese tipo está loco, yo no le mandé nada”.

El Zorrito compartió ese mensaje en su cuenta de X y respondió: “Oye @Juandedios_P, sé que me odias, pero por querer atacarme acabas de confirmar, de dar a conocer la situación de la madre de tu esposa. COSA QUE A TI NO TE CORRESPONDÍA. Ni Kimberly, ni Steff ni ningún familiar han hablado al respecto. ¡BRAVO! Lo hiciste de nuevo”.

Juan de Dios Pantoja confirma que la mamá de Kimberly Loaiza murió ı Foto: Captura de pantalla

A raíz de esto, una lluvia de críticas le llovió a Juan de Dios Pantoja, pues usuarios aseguran que no le correspondía confirmar la muerte de la mamá de Kimberly Loaiza, su suegra, y mucho menos en una pelea pública en redes sociales.

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