¿Quién es Ricardo Escotto, fichado en la F3? Edad, familia, dónde nació...

El piloto mexicano Ricardo Escotto fue fichado en la Fórmula 3, por lo que ahora pasó de la Indy NXT a las categorías menores de la Fórmula 1 con la escuderia AIX Racing.

Ricardo Escotto con tan solo 21 años de edad ha dado un gran paso en su carrera como piloto, y debutó en las ligas menores de la Fórmula 1 durante el Gran Premio de España.

Sobre el reciente fichaje, Ricardo Escotto dijo que tenía pensado terminar la temporada en Estados Unidos, pero no pudo dejar esta oportunidad que le abre el camino en la Fórmula 1.

Escotto aseguró que su experiencia dentro de la Fórmula 4 en España, Italia y los Emiratos Árabes le da la confianza suficiente para “poner la bandera de México en lo más alto de los podios eutopeos”.

¿Quién es el papá de Ricardo Escotto?

Ricardo Escotto Lechuga nació el 15 de diciembre del 2004 en la Ciudad de México, y comenzó su carrera como piloto desde 2018, cuando compitió en el Campeonato NACAM de la Fórmula 4 en la que terminó en la posición número 18.

Ricardo Escotto comenzó su camino dentro del equipo Juncos Hollinger Racing (JHR) en 2024, mientras que en 2025 formó parte del equipo Andretti-Cape de la INDY NXT, en el que compitió nueve fechas y logró colocarse dentro de los 10 primeros lugares.

De acuerdo con la página oficial del piloto, su trayectoria incluye las siguientes competiciones:

Fórmula Kart

Inicia a los 12 años en el kartismo.

2018 Tercer Lugar Nacional.

2019 Bi-Campeón Nacional.

2020 Campeón Nacional.

USF PRO 2000: 2023 Continental Tires

Primer Lugar – Indianapolis Motor Speedway.

5 Posiciones entre los Top 5.

10 Posiciones entre los Top 10.

1 Carrera Rápida.

Fórmula 4:

2018 – España – Europa.

3 Posiciones entre los Top 10.

2018 – Emiratos Árabes – Medio Oriente.

5 Posiciones entre los Top 5.

INDY NXT 2024, debut en la Escudería Juncos Hollinger: 5 Carreras.

INDY NXT 2025 Escudería Andretti-Cape: 9 Carreras, dos top ten.

El padre de Ricardo Escotto es Ricardo Escotto, quien siempre ha mostrado el apoyo a su hijo a pesar de reconocer que no es tan aficionado al motor sport como muchos de los seguidores de su hijo.

Ricardo Escotto y su padre ı Foto: @ricardoescotto77

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