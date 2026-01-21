Ricardo Escotto regresa a Juncos Hollinger Racing para la temporada 2026 de la INDY NXT

El piloto mexicano Ricardo Escotto ya prepara su regreso para la temporada 2026 del campeonato INDY NXT, que es la categoría coestelar de la INDYCAR. El volante de 21 años de edad estará de regreso con la escudería Juncos Hollinger Racing con el monoplaza número 76.

“Yo solo pienso en lo que tengo que hacer bien, cuál es mi trabajo y la preparación que yo llevo; hago todo lo que puedo para estar lo mejor preparado. Yo estoy muy enfocado este año a llevar al equipo de Juncos de vuelta arriba en INDY NXT y representarlos con mucho orgullo como mexicano y latino”, dijo Ricardo Escotto.

En su carrera deportiva, desde sus inicios en el Campeonato NACAM de Fórmula 4 en 2018, Ricardo Escotto no ha dejado de sorprendernos. El mexicano ha conseguido dos top 10 en solo tres carreras; demostró que su talento era solo el comienzo. En 2022, se lanzó a la pista internacional, compitiendo en los Campeonatos de Fórmula 4 de los Emiratos Árabes Unidos y España, donde brilló al quedar entre los cinco primeros del Campeonato de Novatos. De igual forma, consiguió más top 10 que nunca en su segunda temporada.

El #76 de Ricardo Escotto se ve bien 😎 pic.twitter.com/3c0ZsFkIAG — Juncos Hollinger Racing ESP (@jhr_esp_) January 19, 2026

“Terminar la temporada completa, obviamente, es el objetivo, como siempre; el año pasado fue un caso muy especial y yo quise pelear hasta el último momento porque para mí rendirme nunca es una opción sin importar las circunstancias, pero la verdad que fue un tema ya más allá de rendirse o no rendirse, era un tema más de que era más favorable para ambas partes”, reveló el volante mexicano.

El 2023 fue un hito en su carrera al adentrarse en INDYCAR tras el exitoso Programa de Desarrollo de Pilotos Jay Howard. Como novato, se llevó a casa cuatro top 10 y una victoria en la USF Pro 2000 en la mítica pista de Indianápolis, donde también se corren las 500 millas de INDYCAR. Y como si eso no fuera suficiente, en 2024 logró dos podios y cinco top 5, consolidándose como un piloto a seguir.

Su debut en INDY NXT fue el 2 de junio de 2024 en el circuito callejero de Detroit, un momento que quedó grabado para la historia de Escotto, uniéndose a Junco Hollinger Racing con el auto número 75. Y llegó a correr las últimas 5 fechas de esa temporada.

▶️#VIDEO | ¡MÉXICO TENDRÁ UNA GRAN TEMPORADA EN EL AUTOMOVILISMO!🤩🇲🇽

Ricardo Escotto se mostró sorprendido sobre la cantidad de pilotos mexicanos que hay en la actualidad, desde los Go Karts, hasta en la Fórmula 1 con el regreso de Checo Pérez



📹: @Diegocod23 / @LaRazon_mx pic.twitter.com/CfpJpo2ZoY — La Razón de México (@LaRazon_mx) January 21, 2026

“Me siento más preparado que nunca para representar a México en este escenario y seguir construyendo mi camino hacia la INDYCAR. No puedo esperar para el primer test en Sebring”, comentó Ricardo Escotto.

Después, para el 2025, se unió a la escudería Andretti Cape, donde nuevamente demostró su garra con dos resultados dentro de los 10 primeros. Además, protagonizó un severo y espectacular accidente con su compañero Sebastián Murray en el circuito de Mid-Ohio; ambos pilotos lograron salir ilesos.

“Estoy súper emocionado de volver. Siento que Juncos Hollinger es mi casa y tengo plena confianza en que haremos de esta una temporada para recordar”, recalcó un motivado Ricardo Escotto.

El regreso de la INDY NXT está cerca y la escudería Juncos Hollinger Racing (JHR) se emociona al anunciar que el piloto mexicano Ricardo Escotto regresa oficialmente para disputar la temporada completa este 2026.

DCO