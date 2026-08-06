La tiktoker Galita Ari sufrió el hackeo de su cuenta en plena transmisión en vivo, lo que generó alarma entre sus seguidores pues ocurrió poco después de haber publicado un video señalando a la creadora de contenido Roro Bueno de presuntamente haberla insultado, acosado y copiado su estilo digital.
La ecuatoriana recibió una notificación de acceso no autorizado y su sesión fue interrumpida abruptamente.
Hackean a la tiktoker Galita Ari tras publicar video sobre Roro
El pasado 4 de agosto en la noche, Galita Ari se encontraba haciendo una transmisión en vivo a través de TikTok cuando le llegó un mensaje que causó incertidumbre en la propia influencer y en sus fans.
“Estamos ahorita en live, miren lo que me acaba de llegar. ¿Qué está pasando?“, expresó confundida. La ecuatoriana mostró su celular, donde había recibido una notificación que indicaba que la contraseña de su cuenta @galitaari había sido modificada, algo que, dijo, desconocía por completo.
“Miren, no les estoy mintiendo. Me acaba de llegar un mensaje de que la contraseña fue cambiada. Si es que se pierde esta cuenta sería el colmo de los colmos”, comentó Galita Ari.
Luego, comenzó a lucir desesperada y derramó algunas lágrimas, mientras decía: “Ya ni sé a quién dirigirme para que de verdad hagan algo”. Tras este incidente, la transmisión en vivo se cortó y usuarios aseguraron que Roro habría “hackeado” la cuenta de la ecuatoriana, pues presuntamente su novio Pablo tiene una empresa dedicada a la tecnología.
¿Qué dijo Galita Ari sobre Roro en TikTok?
El 3 de agosto, Galita Ari reveló mediante un video en TikTok que la creadora española Roro la atacó con mensajes ofensivos, llamándola “sudaca” y criticando la comida de su país.
La influencer ecuatoriana explicó que todo comenzó tras un intercambio en redes con Pablo Santos, actual novio de Roro, en 2020. Además, señaló que la española habría copiado su estilo de videos, caracterizados por voz suave y escenas cotidianas.
Estas declaraciones desataron un intenso debate en redes sociales y pusieron en duda la reputación de Roro, quien hasta ahora no ha declarado al respecto.
Puedes leer:
- ¿Quién es Galita Ari, la tiktoker a la que Roro atacaba y le habría copiado el estilo?
- Señalan a Roro por contenido falso y comentarios contra peruanos | VIDEOS
- Rivers aclara si Roro hizo trampa en La Velada del Año VI: ‘Me hicieron sentir que yo era el problema’ | VIDEO
- ¿Quién es Pablo, el novio de Roro y a qué se dedica?