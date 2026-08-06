La tiktoker Galita Ari sufrió el hackeo de su cuenta en plena transmisión en vivo, lo que generó alarma entre sus seguidores pues ocurrió poco después de haber publicado un video señalando a la creadora de contenido Roro Bueno de presuntamente haberla insultado, acosado y copiado su estilo digital.

La ecuatoriana recibió una notificación de acceso no autorizado y su sesión fue interrumpida abruptamente.

Hackean a la tiktoker Galita Ari tras publicar video sobre Roro

El pasado 4 de agosto en la noche, Galita Ari se encontraba haciendo una transmisión en vivo a través de TikTok cuando le llegó un mensaje que causó incertidumbre en la propia influencer y en sus fans.

“Estamos ahorita en live, miren lo que me acaba de llegar. ¿Qué está pasando?“, expresó confundida. La ecuatoriana mostró su celular, donde había recibido una notificación que indicaba que la contraseña de su cuenta @galitaari había sido modificada, algo que, dijo, desconocía por completo.

“Miren, no les estoy mintiendo. Me acaba de llegar un mensaje de que la contraseña fue cambiada. Si es que se pierde esta cuenta sería el colmo de los colmos”, comentó Galita Ari.

Luego, comenzó a lucir desesperada y derramó algunas lágrimas, mientras decía: “Ya ni sé a quién dirigirme para que de verdad hagan algo”. Tras este incidente, la transmisión en vivo se cortó y usuarios aseguraron que Roro habría “hackeado” la cuenta de la ecuatoriana, pues presuntamente su novio Pablo tiene una empresa dedicada a la tecnología.

Acaban de tumbarle la cuenta a Galitaari en pleno live, le llegó notificación de acceso a su cuenta y aquí está el momento exacto en donde terminan su live, ¿si todo es falso porque la quieren estar silenciando? No se mamen, su reacción es genuina desesperación.#roro pic.twitter.com/AzU6wbMaTF — 𝑵𝒂𝒏𝒂 🦇 𝔞𝔯𝔦𝔯𝔞𝔫𝔤⁷ (@nana_lvsyoon) August 5, 2026

¿Qué dijo Galita Ari sobre Roro en TikTok?

El 3 de agosto, Galita Ari reveló mediante un video en TikTok que la creadora española Roro la atacó con mensajes ofensivos, llamándola “sudaca” y criticando la comida de su país.

La influencer ecuatoriana explicó que todo comenzó tras un intercambio en redes con Pablo Santos, actual novio de Roro, en 2020. Además, señaló que la española habría copiado su estilo de videos, caracterizados por voz suave y escenas cotidianas.

Estas declaraciones desataron un intenso debate en redes sociales y pusieron en duda la reputación de Roro, quien hasta ahora no ha declarado al respecto.

GALITAARI EXPONE DE LA MANERA MAS BRUTAL A RORO.



—En su vídeo de TikTok nos cuenta como ella conoció a Pablo por Tinder y que las cosas no funcionaron debido a que son de diferentes países pero al parecer él le agarró bronca a Gali y después de conocer a Roro este le habló de… pic.twitter.com/dcSuqWs2Xh — ⌞· ＲＥＫＩ ·⌝ 🐜 (@RekiMP3) August 4, 2026

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