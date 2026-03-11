¿Quién es Pablo, el novio de Roro y a qué se dedica?

Roro Bueno, la famosa influencer española, se ha lanzado por segunda ocasión para participar en La Velada del Año, ahora en un enfrentamiento que tendrá contra la streamer mexicana Rivers, que será la pelea principal en esta edición.

Hace un par de años, Roro saltó a la fama por sus videos realizando recetas intrincadas para complacer a su novio, Pablo Santos. Muchas personas desean saber más sobre la pareja de la creadora de contenido, quien también tiene sus propios proyectos.

“No soy una mujer sumisa, cocino porque me gusta y es mi manera de dar amor. A Pablo, por ejemplo, no le gusta tanto. Y como a mí no me gusta limpiar, es él quien lo hace. Así es como nos compaginamos”, ha dicho en varias oportunidades la famosa.

El joven es traductor, al igual que la creadora de contenido. Sobre la relación de la pareja, se sabe que ambos coincidieron cuando entraron a la Universidad Pontificia de Comillas a estudiar Traducción e Interpretación; él fue quien dio el primer paso y desde ese momento, se han vuelto inseparables.

De acuerdo con el sitio Famous Birthday que recolecta datos de celebridades del Internet, el hombre nació el 30 de junio de 2002, por lo que tiene 23 años de edad. Es además originario de España, aunque algunos dicen que es venezolano.

Pablo también tiene pasión por el fútbol y aparece en las redes sociales de la famosa de manera constante y al inicio se su viralidad en redes sociales, los Internautas bromeaban sobre lo afortunado que es el hombre de tener como pareja a una chica tan detallista.

Pero él ha demostrado reciprocidad, pues en sus redes sociales demuestra que tiene detalles tiernos para ella como darle flores cada semana y sorprenderla con regalos pensados.