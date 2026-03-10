¿Quién es Natalia Mx? La streamer mexicana que peleará en la Velada del Año 2026

El 9 de marzo, se reveló que Clersss y Natalia MX se enfrentarán en La Velada del Año 2026, un enfrentamiento que ha causado polémica en redes sociales por quienes se sorprenden del combate por la historia detrás.

Clersss y Natalia MX mostraron una actitud relajada cuando su combate fue presentado al público, ya que ambas se conocen. Y es que la española salió brevemente con Juan Guarnizo , mientras que la mexicana es amiga del famoso y en el pasado hubo rumores de romance nunca confirmados.

Muy feliz y lista para poner a México en alto 🇲🇽 pic.twitter.com/HNixpeHybf — nataliamx ♡ (@_nataliamx19) March 9, 2026

¿Quién es Natalia Mx?

Natalia es una creadora de contenido mexicana y streamer, reconocida por su rol como presidenta de Cuervos en la Queens League Americas. Es activa en plataformas como Twitch, TikTok e Instagram

Tiene 25 años de edad, nació el 1 de abril del 2000. Actualmente, la joven no tiene una relación sentimental. Anteriormente, fue pareja del streamer Soy Pan, aunque rompieron en 2024.

Natalia MX se ha dedicado a la creación de contenido centrado en juegos y modelaje. En Instagram cuenta con 844 mil seguidores. Peleará en La Velada del Año 6, que se celebrará el próximo 25 de julio de 2026 en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla, España.