Kim Shantal arremete contra Lupita Villalobos: ‘Se está victimizando’ | VIDEO

Una de las peleas más esperadas del Supernova 2026 es el encuentro en el ring entre Kim Shantal y Lupita Villalobos, quienes si bien comenzaron mostrando una rivalidad sana, parece que su relación cada vez se torna en algo más conflictivo.

¿Qué pasó entre Kim Shantal y Lupita Villalobos?

Después de que Lupita Villalobos hiciera varios videos buscando generar contenido y polémica sobre su pelea en el Supernova contra Kim Shantal, la influencer ahora por fin contestó, pero muchos aseguran que solo lo hizo por las recientes críticas a la amiga de Un Tal Fredo.

¿Te ardió que no te contestara como tú querías?

Más bien te molestó que no imitara tu personalidad de niña boba… pues no va conmigo.



Si quieres entender, te invito a consumir medios tradicionales, ver entrevistas y leer mis respuestas en tus videos “graciosísimos” dedicados a… — Kim Shantal (@kimshantalll) April 5, 2026

"¿Te ardió que no te contestara como tú querías? Más bien te molestó que no imitara tu personalidad de niña boba… pues no va conmigo“, dijo Shantal, ”tu prepotencia es tal que crees que tú me diste la oportunidad… y no, tú no decides eso“.

En ese sentido, la creadora de contenido aseguró que estaba agradecida con la organización por participar en el evento de box de entretenimiento, pero que el "cotorreo pedorro y repetitivo“ de Lupita ”la aburrió muy rápido".

Como respuesta, Lupita publicó un video en TikTok donde acusó a su compañera de “hacer leña del árbol caído”; la llamó “cobarde y montonera”, ya que solo habló después de que comenzaron las críticas contra la regia.

“Somos creadoras de contenido Kim, no somos boxeadoras. Nos están pagando para entretener, solo que tu forma es muy diferente a la mía. Tu eres ventajosa y convenenciera”, la acusó. Villalobos aseguró que “jamás aprovecharía un momento vulnerable para tirarle mierd*” a Kim.

@lupitavillalobosb Sé que no les caigo bien a muchos en este momento y no iba a subir videos en un tiempo, pero ahorita lo de mi pela en el @Supernova: Genesis es lo que me mantiene cuerda! Y pues ya me cansé de tener miedo a subir contenido, ya voy a subir lo que pienso y siento y si me arrepiento pues los borro y ya equis, el que tenga miedo a no existir que no nazcaaaaaaaa y voy a etiquetar a la @Kim Shantal para que vea como se hacen las cosas. #lupitavillalobos #supenova ♬ sonido original - Lupita Villalobos Beltran

Kim Shantal responde a Lupita Villalobos

En una reciente entrevista de Supernova, Kim acusó a Lupita de “lavarse las manos” con sus más recientes declaraciones, pues asegura que no le debe ningún tipo de ternura debido al comportamiento que su contraparte ha tenido.

“Se está victimizando. A ver Lupita, ¿Qué querías? ¿Que me portara tierna contigo cuando te la has pasado minimizándome, burlándote de mi, haciendo comentarios pasivo agresivos?“, la cuestionó.

Además, le aseguró que “siempre ha dicho en su cara con lo que piensa de ella” y agregó: “En ningún momento me he escondido tras pasillos para decir lo que pienso de ti, cómo me has aburrido y me pareces ridícula”.

Kim Shantal también mencionó que si bien Lupita Villalobos le pidió empatía por el momento que atraviesa en Internet, ella no se tomó el tiempo de saber cómo se encontraba Kim antes de comenzar con sus comentarios. “Estabas buscándome, me encontraste y ahora te da miedo meterte conmigo. Te pido que le bajes a tu prepotencia porque conmigo te topaste”, finalizó.