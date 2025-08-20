¿Qué integrante de Stray Kids tiene novia? Esto sabemos

Stray Kids es una de las bandas más importantes en el mundo del k pop, quienes cuentan con una sólida base de seguidores que los apoyan por su carisma, talento y belleza, además de los momentos más humanos que comparten con ellas en redes sociales.

En el k pop, los idols enfrentan fuertes presiones no solo sobre su desenvolvimiento en el entretenimiento, pero también de manera personal, lo que los lleva muchas veces a mantener guardados detalles importantes de sus vidas privadas, como si tienen una pareja.

¿Alguno de los integrantes de Stray Kids tiene novia?

Es poco lo que se sabe sobre la vida personal de los integrantes de Stray Kids, quienes en el pasado se han mostrado discretos con anteriores relaciones. Esto porque en ocasiones, está mal visto que los idols tengan novia o la identidad de las mismas pueden generar opiniones negativas.

Hasta ahora, todo parece indicar que cada uno de los integrantes de la banda se encuentran solteros, pues en el pasado han mencionado que se encuentran sobre todo enfocados en la música y sus carreras, lo que no les deja tiempo para buscar un romance.

Si bien en el pasado han habido especulaciones sobre un romance con otras personas, como integrantes de grupos femeninos como Itzy, Le Sserafim o Twice, pero nada de esto ha sido confirmado o cuenta con un sustento real.

Concierto de Stray Kids en México ı Foto: X: @Stray_Kids

Incluso, es popular entre las fans de la banda hablar de posibles relaciones entre ellos, pero nada de esto cuenta con evidencia tangible y tampoco ha sido comentado por ellos o su agencia de representación, lo que deja claro que no tienen pareja.

Lo cierto es que cuando sea importante para uno de los miembros de Stray Kids revelar que se encuentran en una relación con cualquier persona, ellos mismos lo harán saber a través de sus perfiles oficiales o quizás incluso por parte de sus representantes.