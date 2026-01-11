Hamnet gana Mejor Película Dramática en los Globos de Oro 2026

Los Globos de Oro 2026 cerraron con broche de oro al dar a conocer el triunfo de la cinta Hamnet en la categoría de Mejor Película Dramática, perfilándose como una de las favoritas para conseguir el Oscar este año.

Además del Globo de Oro a Mejor Película de Drama, Hamnet también obtuvo el premio a Mejor Actriz por la participación de Jessie Buckley, otra categoría fundamental para determinar el rumbo de la temporada de premios.

An incredible win for Hamnet! 👏 Congrats on winning Best Picture – Drama! #GoldenGlobes pic.twitter.com/GhnGAansI6 — Golden Globes (@goldenglobes) January 12, 2026

Parece ser que esta será la cinta que podría competir contra Una Batalla Tras Otra, filme que ganó en la categoría de Mejor Película Musical o de Comedia, además de que obtuvo también el triunfo por Mejor Director, Mejor Guion y Mejor Actriz de Reparto.

El triunfo de la cinta dirigida por Chloé Zhao sorprendió a más de uno, pues tenía enormes contrincantes que han tenido éxito en lo que va de la temporada de premios. Desde Frankenstein de Guillermo del Toro, hasta Pecadores de Ryan Coogler y El Agente Secreto de Kleber Mendonça Filho.

¿De qué trata Hamnet?

La película de drama histórica se inspira en el libro homónimo escrito por Maggie O’Farrell. Su sinopsis oficial dice: “Agnes, una muchacha peculiar que parece no rendir cuentas a nadie y que es capaz de crear misteriosos remedios con sencillas combinaciones de plantas, es la comidilla de Stratford, un pequeño pueblo de Inglaterra.

Cuando conoce a un joven preceptor de latín igual de extraordinario que ella, se da cuenta enseguida de que están llamados a formar una familia. Pero su matrimonio se verá puesto a prueba, primero por sus parientes y después por una inesperada desgracia”.

La historia se inspira en la corta vida del único hijo de William Shakespeare, Hamnet, quien murió a los once años de edad pero que podría haber sido la fuente de inspiración de varias de las obras de su padre, incluyendo la tragedia Hamlet.

El elenco se conforma por:

Jessie Buckley como Agnes Shakespeare

Paul Mescal como William Shakespeare

Joe Alwyn como Bartholomew

Emily Watson como Mary

Jacobi Jupe como Hamnet Shakespeare

Jack Shalloo como Marcellus

David Wilmot como John.

Si bien Hamnet venció a Frankenstein y Pecadores de los Globos de Oro, no logró ganarle a Una Batalla Tras Otra en los Critics Choice Awards, aunque su protagonista sí obtuvo la victoria en dicha premiación. Como sea, vale la pena mirar con atención al cinta, disponible en cines, pues sin duda dará de qué hablar en lo que resta de la temporada de premios.