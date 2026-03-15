¿A qué hora y dónde ver gratis la transmisión de los Premios Oscar 2026?

Los Premios Oscar son los más esperados en la industria del cine, los más importantes porque se llevan a caboe n Hollywood. Este domingo 15 de marzo se realiza una nueva edición, en la que los mejor artistas del séptimo arte se llevarán la anhelada estatuilla.

En esta ocasión Guillermo del Toro es el único mexicano que compite en los premios, por lo que el foco está aún más en los galardones desde México, esperando que el cineasta se logre llevar algunas estatuillas.

¿A qué hora empiezan los Premios Oscar 2026?

Los Premios Oscar 2026 empiezan a las 5:00 pm tiempo del centro del México, sin embargo, la transmisión de la alfombra roja comienza desde las 4:00 pm, para quienes quieran ver los looks más destacados de los famosos que llegan al Dolby Theatre de Los Ángeles, en el corazón de Hollywood.

¿Dónde ver la transmisión de los Premios Oscar 2026?

La transmisión de los Premios Oscar 2026 se transmitirá gratis por la televisión abierta por el canal de Azteca 7, en TV Azteca. Mientras que otra transmisión será por la plataforma de HBO, para ello hay que tener la suscripción activa en la plataforma para poder ver la ceremonia desde ahí.

Comenzamos el gran conteo para encaminarnos a los #PremiosOscar ¿Estás listo? 7️⃣🍿🎞️🏆

.

🌐 Entra a https://t.co/f4h8euLQEV para más información

📅 ¡HOY! 15 de marzo a las 4:00 p.m.

📺 Azteca 7

🏆 #ElOscarEs pic.twitter.com/tKKIYISA59 — TV Azteca (@Azteca) March 15, 2026

¿Quiénes son los principales nominados de los galardones?

Las principales categorías que se premian son las de Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actriz, Mejor Actor, Mejor Actriz de Reparto y Mejor Actor de Reparto. Sin embargo, el resto de las categorías son relevantes como la de Mejor Fotografía, Mejor Película Extranjera, Mejor Vestuario, Mejor Diseño de Producción, así como las que premian al cine animado, documentales y cortos.

Mejor Película

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Una Batalla tras otra

El agente secreto

Sentimental value

Pecadores

Sueño de trenes

Mejor Director

Chloé Zhao por Hamnet

Josh Safdie por Marty Supreme

Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra

Joachim Trier por Sentimental Value

Ryan Coogler por Pecadores

Mejor Actor

Timothée Chalamet por Marty Supreme

Leonardo DiCaprio por Una batalla tras otra

Ethan Hawke por Blue Moon

Michael B. Jordan por Pecadores

Wagner Moura por El agente secreto

Mejor Actriz

Jessie Buckley por Hamnet

Rose Byrne por If I had legs I’d kick you

Kate Hudson por Song sung blue

Renate Reinsve por Sentimental Value

Emma Stone por Bugonia

Mejor Actor de Reparto

Benicio del Toro por Una batalla tras otra

Jacob Elordi por Frankenstein

Delroy Lindo por Pecadores

Sean Penn por Una batalla tras otra

Stellan Skarsgard por Sentimental Value

Mejor Actriz de Reparto

Elle Fanning por Sentimental Value

Inga Ibsdotter por Sentimental Value

Amy Madigan por Weapons

Wunmi Mosaki por Pecadores

Tenaya Taylor por Una batalla tras otra

¿En cuántas categorías está nominado Guillermo del Toro?

Estas son las categorías en las que compite la película del cineasta mexicano:

Mejor Película

Mejor Actor de Reparto

Mejor Fotografía

Mejor Sonido

Mejor Diseño de Producción

Mejor Guion Adaptado

Mejor Banda Sonora Original

Mejor Maquillaje y Peinado

Mejor Diseño de Vestuario