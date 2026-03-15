¿A qué hora y dónde ver gratis la transmisión de los Premios Oscar 2026?

Los Premios Oscar son los más esperados en la industria del cine, los más importantes porque se llevan a caboe n Hollywood. Este domingo 15 de marzo se realiza una nueva edición, en la que los mejor artistas del séptimo arte se llevarán la anhelada estatuilla.
En esta ocasión Guillermo del Toro es el único mexicano que compite en los premios, por lo que el foco está aún más en los galardones desde México, esperando que el cineasta se logre llevar algunas estatuillas.
¿A qué hora empiezan los Premios Oscar 2026?
Los Premios Oscar 2026 empiezan a las 5:00 pm tiempo del centro del México, sin embargo, la transmisión de la alfombra roja comienza desde las 4:00 pm, para quienes quieran ver los looks más destacados de los famosos que llegan al Dolby Theatre de Los Ángeles, en el corazón de Hollywood.
¿Quién es Stellan Skarsgård? Actor de Sentimental Value
¿Dónde ver la transmisión de los Premios Oscar 2026?
La transmisión de los Premios Oscar 2026 se transmitirá gratis por la televisión abierta por el canal de Azteca 7, en TV Azteca. Mientras que otra transmisión será por la plataforma de HBO, para ello hay que tener la suscripción activa en la plataforma para poder ver la ceremonia desde ahí.
¿Quiénes son los principales nominados de los galardones?
Las principales categorías que se premian son las de Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actriz, Mejor Actor, Mejor Actriz de Reparto y Mejor Actor de Reparto. Sin embargo, el resto de las categorías son relevantes como la de Mejor Fotografía, Mejor Película Extranjera, Mejor Vestuario, Mejor Diseño de Producción, así como las que premian al cine animado, documentales y cortos.
Mejor Película
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una Batalla tras otra
- El agente secreto
- Sentimental value
- Pecadores
- Sueño de trenes
Mejor Director
- Chloé Zhao por Hamnet
- Josh Safdie por Marty Supreme
- Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra
- Joachim Trier por Sentimental Value
- Ryan Coogler por Pecadores
Mejor Actor
- Timothée Chalamet por Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio por Una batalla tras otra
- Ethan Hawke por Blue Moon
- Michael B. Jordan por Pecadores
- Wagner Moura por El agente secreto
Mejor Actriz
- Jessie Buckley por Hamnet
- Rose Byrne por If I had legs I’d kick you
- Kate Hudson por Song sung blue
- Renate Reinsve por Sentimental Value
- Emma Stone por Bugonia
Mejor Actor de Reparto
- Benicio del Toro por Una batalla tras otra
- Jacob Elordi por Frankenstein
- Delroy Lindo por Pecadores
- Sean Penn por Una batalla tras otra
- Stellan Skarsgard por Sentimental Value
Mejor Actriz de Reparto
- Elle Fanning por Sentimental Value
- Inga Ibsdotter por Sentimental Value
- Amy Madigan por Weapons
- Wunmi Mosaki por Pecadores
- Tenaya Taylor por Una batalla tras otra
¿En cuántas categorías está nominado Guillermo del Toro?
Estas son las categorías en las que compite la película del cineasta mexicano:
- Mejor Película
- Mejor Actor de Reparto
- Mejor Fotografía
- Mejor Sonido
- Mejor Diseño de Producción
- Mejor Guion Adaptado
- Mejor Banda Sonora Original
- Mejor Maquillaje y Peinado
- Mejor Diseño de Vestuario