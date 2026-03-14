Previo a los premios Oscar: Pecadores, la más nominada

El filme Pecadores, que transita entre el terror, el musical, el drama y el thriller de gánsteres, tiene los reflectores del mundo previo a los Oscar. Ya hizo historia al ser la película más nominada en los 98 años de existencia de los premios de la Academia de Hollywood, superando el récord que encabezaban Titanic, La La Land y Todo sobre Eva, las cuales tuvieron 14. Ahora sólo falta saber si este próximo domingo ganará más estatuillas que la cinta protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, que en 1998 se llevó 11 galardones.

La producción también buscará hacer historia en esta 98 edición, pues de ganar el premio a Mejor Dirección, Ryan Coogler se convertiría en el primer cineasta afroamericano en alzarse con esta estatuilla. En casi 100 años, sólo siete realizadores negros han sido nominados en esta distinción. Además del director de Pecadores, han aspirado al codiciado reconocimiento John Singleton, Lee Daniels, Steve McQueen, Barry Jenkins, Jordan Peele y Spike Lee.

El Dato: El domingo se celebran los Oscar. En México podrán verse en televisión por TNT y Azteca 7; por streaming en HBO Max.

En la cinta, Ryan Coogler presenta a dos hermanos gemelos que regresan a su pueblo en plena segregación racial en EU. El director acerca esta historia de racismo, supervivencia y comunidad a través de lo personal, un híbrido de géneros, vampiros y música.

Tiene como protagonista a Michael B. Jordan, quien hace el rol de los dos hermanos y a sus 39 años se encuentra entre los favoritos para ganar el Oscar a Mejor Actor; sin embargo, todo podría pasar porque en la temporada de premios esta categoría ha dado sorpresas: en los Globos de Oro fue para el brasileño Wagner Moura (El agente secreto), en los BAFTA se reconoció a Robert Aramayo (I Swear), en los Critic’s Choice Movie Awards el triunfador fue Timothée Chalamet (Marty Supremo) y en los SAG fue Michael B. Jordan.

En esta ocasión no hay un actor que haya arrasado durante toda la temporada de premios, aunque Sean Penn podría consolidar su legado al sumar un Oscar más a los que ya ganó por las películas Mystic River y Milk.

En Pecadores no sólo ha destacado Michael B. Jordan, también lo han hecho Delroy Lindo y Wunmi Mosaku, que aspiran a la estatuilla de Mejor Actor y Mejor Actriz de Reparto, respectivamente.

El primero por su papel como músico de blues que está marcado por la violencia racial en el país norteamericano; y la segunda, por dar vida a Annie, una mujer que hace de guía espiritual, conectada con la tierra y las tradiciones ancestrales. La artista llega en una posición importante, pues ya fue galardonada con el BAFTA a Mejor Actriz de Reparto y el Gotham Independent Film Award en la misma categoría.

“Encontré una parte de mí misma en Annie, una parte de mis esperanzas, de mi poder ancestral y mi conexión con mi interior; aspectos que creía haber perdido o reprimido como inmigrante que intentaba integrarse”, expresó al recibir su BAFTA.

Como la música en Pecadores es esencial, uno de los favoritos es Ludwig Göransson, quien compite en Mejor Banda Sonora Original y Mejor Canción Original. El compositor sueco ya ha ganado el Oscar por su trabajo en Black Panther y Oppenheimer. En esta ocasión busca triunfar con la música inspirada en el blues del sur de Estados Unidos.

Por otro lado, la producción también llegará a los Oscar como favorita, rompiendo esquemas incluso sin haber llegado a las salas de cine el último trimestre del año pasado, como suele ocurrir con filmes que toman vuelo en estos meses rumbo a los importantes premios, pues se estrenó el 16 de abril de 2025.

Aunque no es la más taquillera, pues recaudó 369.1 millones de dólares a nivel mundial, sí encabeza hasta ahora la lista de los filmes que más han ganado premios en esta temporada, al alcanzar los 306 galardones.

Mañana se sabrá si Pecadores seguirá haciendo historia, aunque su director ha dicho que se ha enfocado en no darle mucha importancia al récord histórico, pues “el mayor peligro es que algo así pueda apagar tu esperanza, hacer que te desilusiones o sentir que lo que haces no vale la pena”, declaró a Variety.

LA EDICIÓN 98 de los Oscar no ha estado exenta de controversias, así como se desplomó Karla Sofía Gascón el año pasado en la campaña de Emilia Pérez, ahora Timothée Chalamet, nominado a Mejor Actor por Marty Supremo, ha tenido una estrepitosa caída tras decir que la ópera y el ballet “no le importan a nadie”. En la primera semana de marzo se viralizó el comentario que hizo en un foro de la Facultad de Comunicación Moody de la Universidad de Texas: “No quiero trabajar en ballet, ópera o cosas en las que es como ‘¡Oigan! Mantengan esto vivo’, aunque a nadie le importa”, lo que podría afectar su candidatura.

Enseguida, una ola de videos de bailarines, directores de orquesta y cantantes de ópera circularon para responder de forma contundente que la ópera y el ballet siguen más vivos que nunca. Incluso en broma, entre los gremios de ambas artes se dice que el actor los unió. Entre las voces más importantes destacó la directora de orquesta mexicana Alondra de la Parra; en un video respondió: “Hola, Timothée, siento que no quieras ser parte de esto, tal vez quieras reconsiderar. No tratamos de mantenerlo vivo, está bastante vivo”. La batuta venezolana Gustavo Dudamel dijo: “Lamentablemente, a veces es ignorancia, por eso debemos abrir más espacios para que la gente conecte con la música clásica”.

Las grandes casas no se quedaron atrás. La prestigiosa MET Opera de NY publicó un video en el que mostraba a los artistas, diseñadores, equipos y trabajadores que logran un montaje y finalizó con: “Todo el respeto para la gente de la ópera (y del ballet)”. Mientras que la English National Opera publicó una foto del actor y le escribió: “Nos encantaría hacerle cambiar de opinión. Entradas gratis para que vuelva a enamorarse de la ópera”. Algunos artistas también compartieron clips donde demostraban sus habilidades técnicas en el ballet para enfatizar que es algo que Chalamet nunca podrá hacer.

En México, la Compañía Nacional de Ópera recordó: “Estas artes forman parte viva del patrimonio cultural de la humanidad”.

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