Gael García lanza fuerte crítica a la FIFA | VIDEO

Gael García Bernal envió un mensaje directo y brutal a la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) en medio de su discurso por la clausura del Festival de Cannes 2026, donde entregó el Premio del Jurado.

Gael García critica a la FIFA

Fue dentro del escenario del Palacio de Festivales que Gael García Bernal comenzó a bromear sobre su pronunciación al francés, mientras hablaba en dicho idioma y se excusaba por su acento.

Gael García ı Foto: Cuartoscuro

“Me excuso por adelantado por no presentar el premio en francés porque mi francés es terrible ahora, pero no tan terrible como la situación geopolítica actual y mucho mejor que la reputación de la FIFA definitivamente”, expresó.

El momento no tardó en hacerse viral a través de redes sociales, donde varios usuarios aplaudieron que el histrión se refiriera de manera indirecta a las problemáticas que enfrenta el mundo como la guerra en Medio Oriente.

Con el vago comentario, también hizo referencia a que la organización detrás del Mundial 2026, la cual ha enfrentado polémicas por apoyar las políticas de Donald Trump y el sionismo, ideología nacionalista que propone un Estado para el pueblo judío en Palestina.

El comentario de García Bernal se hizo viral rápidamente en redes sociales y nuevamente colocó al actor mexicano como uno de los artistas más políticos entre las estrellas hollywoodenses, pues a través de los años, el famoso ha expresado su opinión con libertad.

Si bien varios aplaudieron el breve discurso de Gael García, otros criticaron el momento, pues señalaron que no era el sitio para pronunciarse sobre estos temas. Te dejamos algunos de los comentarios:

“Siempre hay polémica en sus discursos el es irreverente... No desaprovecha la atención mediática“.

"Por eso es de admirar, habla de temas importantes y no es ningún tibio, lo amo tanto“.

“¿Hay algo que este hombre no haga bien?“

“Pero ahí lo verás viendo el Mundial que organiza la FIFA“.

Antes de este momento en Cannes, Gael García ya había protagonizado discursos en otras ceremonias como en la UNESCO 2024, donde defendió la libertad de expresión y el papel del arte como herramienta para cuestionar estructuras de poder.

En los Oscar 2017, protagonizó uno de los discursos más memorables, donde afirmó: "Como mexicano, como latinoamericano, como trabajador migrante, como ser humano, me opongo a cualquier forma de muro que quiera separarnos”.