Graban a Gael García en un restaurante y su reacción se hace viral | VIDEO

En redes sociales, se hizo viral un reciente video de Gael García Bernal, quien protagonizó un momento de tensión cuando fue grabado por un fan mientras que él se encontraba en un restaurante en compañía de sus amistades.

El clip de unos segundos rápidamente reavivó una conversación constante sobre la privacidad de las figuras públicas, quienes en más de una ocasión enfrentan momentos incómodos por las personas que creen que pueden tratarlos como amigos o grabarlos sin su consentimiento, como le pasó a Gael García.

Captan a Gael García en un restaurante y él reacciona

A través de redes sociales, se hizo viral un video en el que podemos ver al actor de ‘Y tu mamá también’, quien se encuentra sentado en la mesa de un restaurante en compañía de amigos platicando en una zona que parece estar al aire libre.

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De forma inesperada, una persona se acerca a Gael y lo saluda, ante lo que el actor reacciona de manera visiblemente incómoda, pero sin ser maleducado. Primero, le pregunta porqué lo graba y el hombre le responde que “porque es su fan”.

Es entonces que el histrión frunce ligeramente el ceño y se tapa la cara con la mano. “A la próxima pregúntame antes”, le pide, a lo que el que graba la responde “pero eres una figura pública, soy tu fan, he visto tus películas te quería saludar”.

“No, te agradezco, pero a la próxima pregúntame”, aseguró García Bernal, quien se colocó una mano en el pecho por un momento. “Gracias”, dice y le enseña el dedo pulgar con amabilidad.

El fan entonces le dice “perdóname, no sabía” y el productor vuelve a decir “gracias”. El fanático quiere que se den un apretón de manos y terminan por darse el puño. Después de ello, el seguidor se aleja y termina el video.

El momento dio de qué hablar en redes sociales, donde si bien algunos defendían a Gael García Bernal al mencionar que debió atravesar un momento incómodo, otros lo tacharon de ser soberbio al molestarse porque lo grabaran sin su permiso.

Te dejamos algunos comentarios de redes sociales: