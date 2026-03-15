Anne Hathaway y Anna Wintour presentan premios juntas en los Oscar 2026

Anne Hathaway y Anna Wintour sorprendieron en los Oscar 2026 al aparecer para otorgar los premios a Mejor diseño de vestuario y Mejor maquillaje y peinado en los premios de La Academia.

Ambas categorías premiaron el trabajo técnico de los artistas en Frankenstein, la más reciente película de Guillermo del Toro protagonizada por Jacob Elordi, Oscar Isaac y Mia Goth.

Anna Wintour and Anne Hathaway speak onstage during the 98th Oscars. pic.twitter.com/nIo0SY9Ojw — 21 (@21metgala) March 15, 2026

Sin embargo, quienes otorgaron el premio fueron sin duda alguna quienes marcaron uno de los momentos más icónicos de la noche, pues Anne Hathaway y Anna Wintour se pararon juntas en el escenario.

El momento sacó más de una risa en el público y sorprendió a los fans de la moda y la cultura pop, que recuerdan la primera película donde la actriz interpreta a una joven ayudante quien conoce el mundo de la moda de la mano de la editora de la revista más importante en el país.

En un momento, la actriz le pregunta a la editora “solo por curiosidad, ¿Qué piensas de mi vestido de esta noche?" y Anna prefiere no reaccionar a eso y en su lugar, anunciar a los nominados.

omg Anne Hathaway and Anna Wintour presenting at the Oscars together to promote The Devil Wears Prada 2



Anne: Anna, just curious, what do you think of my dress tonight?



Anna: ...and the nominees are. pic.twitter.com/ffCt4UqAJ0 — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) March 15, 2026

Otro de los momentos más cómicos para el público fue cuando Anne Hathaway pidió que Anna anunciara al ganador del premio a Mejor Maquillaje y Peinado. “Gracias, Emily”, dijo, en referencia al personaje de la actriz en El Diablo Viste a la Moda.

Algunas reacciones fueron:

“El silencio de Anna Wintour fue el momento más elocuente de toda la ceremonia”.

“Icónicas”.

“Son florales (referencia a El Diablo Viste a la Moda)”.

Esto ocurre a pocos meses del estreno de El diablo viste a la moda 2, película donde Hathaway y Meryl Streep muestran la crueldad de la industria de la moda.

La cinta está basada en un libro que se inspira en quien hasta hace poco fue la directora de Vogue, Anna Wintour. Supuestamente, el personaje de Streep, Miranda Priestly, está inspirado en la famosa británica de 76 años de edad.

omg Anne Hathaway and Anna Wintour presenting at the Oscars together to promote The Devil Wears Prada 2



Anne: Anna, just curious, what do you think of my dress tonight?



Anna: ...and the nominees are. pic.twitter.com/ffCt4UqAJ0 — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) March 15, 2026