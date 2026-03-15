Frankenstein, película de Guillermo del Toro, gana Mejor Maquillaje y Peinado en los Premios Oscar 2026

Los premios Oscar no solo celebran las mejores actuaciones, guiones o canciones que vemos en las películas, pues una de las categorías más esperadas año con año es la de Mejor Maquillaje y Peinado, que suele ir de la mano con las caracterizaciones que transforman lo que vemos en el estudio en algo real.

En los Oscar 2026, Frankenstein de Guillermo del Toro se coronó con el galardón a Mejor Maquillaje y Peinado, por el laborioso trabajo que pudimos ver en personajes del filme como La Criatura (Jacob Elordi).

La transformación de Jacob Elordi requirió un proceso de maquillaje meticuloso de hasta 11 horas diarias, utilizando 42 piezas de prótesis de silicona (14 en cabeza y cuello). El diseño buscó una fusión de terror y belleza, creando una apariencia realista y expresiva sin recurrir al CGI.

Se aplicaron prótesis de silicona ultradelgada y pigmentos para imitar tejido humano; la visión de Del Toro era evitar un monstruo genérico, logrando una “tragedia humana” y, a pesar de la complejidad técnica, se mantuvieron los ojos de Elordi para transmitir emoción real.

Algo impresionante y que muchos no captaron a la primera fue que el personaje de la mamá del doctor Víctor Frankenstein era interpretado por Mía Goth, quien también dio vida después a Elizabeth, la inocente novia del “monstruo”. Fue el gran labor del equipo de maquillaje y vestuario quienes lograron hacer que parecieran personas diferentes.

“Quería una película hecha a mano de una escala épica. Los sets son enormes. El vestuario, el diseño y la utilería están hechos a mano por humanos”, comentó Del Toro en el pasado al hablar de la forma en la que evitó dentro de lo posible el uso de Inteligencia Artificial o CGI para la película.

El encargado de los prostéticos en la cinta fue Mike Hill, quien modeló a la criatura alrededor del actor Jacob Elordi. “Es un gran grupo de creadores de monstruos. Muchos Victor Frankensteins en el set”, comentó él.