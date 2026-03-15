Conan O’Brien se burla de la polémica de Timothée Chalamet y la ópera

La ceremonia de los Premios Oscar 2026 no dejó pasar la polémica que rodeó a Timothée Chalamet hace unos días. El actor, protagonista de Marty Supreme, generó controversia días antes de la gala de esta noche al declarar que “a nadie le importa el ballet ni la ópera”, un comentario que desató un sinnúmero de reacciones en el mundo artístico y en redes sociales.

Durante el monólogo de apertura de esta noche, el presentador Conan O’Brien aprovechó la situación para lanzar un comentario humorístico que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Conan O’Brien se burla de la polémica de Timothée Chalamet y la ópera en los Oscar 2026

Conan O’Brien abrió la ceremonia de los Premios Oscar 2026 con su característico estilo irónico. En medio de bromas sobre la seguridad del evento, no dudó en relacionar este tema con la polémica que protagonizó Timothée Chalamet: “La seguridad en los Oscars está tan estricta esta noche que se esperan ataques de representantes de la ópera y el ballet”.

La frase fue una alusión directa a las declaraciones del actor y provocó risas entre los asistentes. El presentador continuó con un guiño hacia la música, diciendo que “quizás deberíamos preocuparnos más por la falta de atención al jazz”, un comentario que le arrancó una sonrisa del propio Chalamet, que fue captado por las cámaras en ese momento.

"Opera":

Porque Conan O’Brien mencionó comentarios de Timothée Chalamet sobre ópera y ballet en #Oscars pic.twitter.com/ZEiTEAZL1B — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) March 15, 2026

¿Qué dijo Timothée Chalamet sobre el ballet y la ópera?

La controversia comenzó cuando Timothée Chalamet, en una entrevista en un foro de la Universidad de Texas, previa a los Oscar, afirmó: “A nadie le importa el ballet ni la ópera”. Sus palabras fueron interpretadas como una crítica hacia las artes escénicas tradicionales, por lo que hubo respuestas inmediatas de instituciones culturales y diversos artistas.

Alondra de la Parra, directora de orquesta mexicana, publicó un video respondiendo directamente al actor. “Hola, Timothée. Lo siento si no quieres ser parte de esto, tal vez quieras reconsiderarlo“, dijo mientras dirigía a la Orquesta de la Comunidad de Madrid.

Grandes instituciones artísticas también respondieron a Timothée Chalamet. Por ejemplo, la Ópera de Viena lanzó un video en TikTok con el mensaje “La ópera ha sobrevivido durante más de 400 años. La ópera está viva”.

Mientras que la Ópera Metropolitana de Nueva York compartió un video en el que se muestra la amplia gama de profesionales que sostienen diariamente la ópera y el ballet, talentos que hacen posible que estas artes escénicas permanezcan vivas y en constante movimiento.