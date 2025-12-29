Anuncian spin off de Stranger Things tras el final de la serie en Netflix

Si bien estamos cerca del final de la serie de Stranger Things, todo parece indicar que aún hay planes para el universo de la producción de Netflix y los hermanos Duffer ya revelaron algunos detalles sobre un spin-off que se encuentra en planeación.

“Hemos intentado responder en la medida de lo posible a todas las preguntas relacionadas con los personajes y la mitología de Hawkins en el Mundo del Revés (Upside down). Realmente estamos cerrando la puerta y todo eso”, admitió Matt Duffer en una entrevista para el medio ScreenRant sobre la quinta temporada de Stranger Things.

Sin embargo, destacó que hay más que contar de este mundo: “El spin-off, aunque está relacionado en cierto modo, es en realidad una historia completamente diferente, con una ubicación completamente diferente y con actores y personajes completamente diferentes. Así que es independiente. Es realmente una entidad propia”, añadió.

De este modo, lo que podemos esperar del próximo proyecto es que no haya una gran relación de esa nueva historia con Hawkins y sus personajes, aunque seguramente será inevitable encontrar pequeños guiños o incluso algún cameo con el que resalten de manera sutil que están en el mismo universo.

Por otro lado, se sabe que Stranger Things busca ampliar su universo son Tales from 85, un spin off animado cuya historia transcurre entre las temporadas 2 y 3 y sí se centra en los personajes de la serie original.

La ficción va más allá de la pantalla chica, ya que también podremos ver el libro Stranger Things: One Way or Another, que seguirá a Nancy y Robin en una aventura anterior a los eventos de la temporada cinco.

“Creemos que hay muchas más historias que contar dentro de ese universo”, aseguraron los realizadores, quienes además expusieron su deseo de “contar diferentes historias” ahora que Stranger Things llega a su fin.