La cuenta regresiva está en marcha y Hawkins se prepara para su última batalla. Con el destino de Eleven y sus amigos en juego, la ciudad se convierte en el escenario de un enfrentamiento definitivo contra Vecna y los secretos del Upside Down.

El cierre de Stranger Things, una saga que marcó a toda una generación, promete estar lleno de emoción, nostalgia y un desenlace inolvidable que incluso hará a los fans derramar varias lágrimas.

Así que prende tu vela, como Victoria Ruffo, y prepárate mentalmente para el estreno del Capítulo Final de la serie, que se transmitirá exclusivamente por Netflix de manera simultánea en todo el mundo. En La Razón de México te revelamos la hora y la fecha en la que podrás disfrutar del episodio, así como la duración que tendrá.

Capítulo Final de Stranger Things 5: ¿Cuándo sale y cuánto dura?

El Capítulo Final de Stranger Things temporada 5 se estrenará el miércoles 31 de diciembre de 2025 a las 5:00 pm (PST) u 8:00 pm (EST) a través de la plataforma de streaming de Netflix. Esta hora varía según el país en el que te encuentres:

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 7:00 pm

Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 8:00 pm

Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 9:00 pm

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile: 10:00 pm

España: 2:00 am (madrugada del 1 de enero, hora peninsular)

Este episodio tendrá una duración de 2 horas y 8 minutos, lo que lo convierte prácticamente en una película. Todo está pensado para darle un final épico a los fans de la serie que inició en 2016.

El Capítulo Final de Stranger Things lleva por título The Rightside Up, que podría ser traducido como “El mundo al derecho”. En redes sociales se ha especulado que este es una referencia al episodio The Upside Down que vimos en la primera temporada e, incluso, su contenido podría estar relacionado.

¿Qué pasó al final del Volumen 2 de Stranger Things 5?

El Volumen 1 de Stranger Things fue lanzado en noviembre y el Volumen 2 el 25 de diciembre. Ambas entregas han impactado a los seguidores de la famosa serie creada por los hermanos Matt y Ross Duffer.

Al final de la temporada 5, Volumen 2 de Stranger Things, una fuerte discusión con Steve lleva a Dustin a revisar los diarios del Dr. Brenner, donde descubre que la enorme esfera está formada por materia exótica, una fuente única de energía que mantiene cohesionada la pared de carne.

Su destrucción implicaría acabar con el agujero de gusano y, con ello, con el Upside Down y todo lo que habita ahí. Antes de que pueda darse cuenta, Nancy dispara contra la esfera, lo que provoca una alteración que casi les cuesta la vida.

Mientras tanto, Eleven evita que su grupo sea arrastrado hacia el vacío y aprovecha una grieta para regresar al mundo real. Al enterarse de lo que ocurre con Will, lo contacta y logra liberarlo, aunque solo después de que Vecna obtiene la ubicación del cuerpo de Max y envía a sus demogorgones para acabar con ella.