¿Cuál es el significado de Vecna de Stranger Things en la biblia?

Veca es el villano más poderoso entre ambas dimensiones del mundo de Stranger Things, y este ser es inclusive más poderoso en su dimensión que en la dimensión en la que están todos los personajes principales.

Muchas personas se han preguntado si este monstruo de apariencia casi demoniaca aparece en la biblia, por lo que esto ha causado mucho revuelo y dudas sobre si existe alguna explicación alrededor de este personaje.

Este villano es una criatura que proviene del Mundo del Revés que está conectado con el mundo real de la serie, y este tiene la capacidad de crear lugares imaginarios mentales para que, quien sea su víctima, pueda estar en este mundo de pesadilla.

Vecna Stranger Things ı Foto: Especial

Significado de Vecna de Stranger Things en la biblia

Pese a que muchos buscan un significado directo con Vecna en la biblia, este antagonista de Stranger Things no aparece mencionado en el texto religioso, sin embargo, muchos foros en internet han encontrado conexiones entre la biblia y esta serie.

Esta analogía permite que se pueda tener un entendimiento del mal, el bien, la lucha y el poder de la fé, pues a lo largo de la trama podemos ver cómo la fé y el amor de los protagonistas puede ayudarles a vencer a Vecna.

Vecna simboliza el mal en una representación física y bastante entendible, mientras que los personajes principales de la serie representan ese poder del bien que lucha constantemente contra en antagonista de la historia.

Esta lucha ha sido relacionada con la lucha que existe en la biblia entre el bien y el mal, e incluso algunas personas han comparado la capacidad que tiene Max para calmarse y escapar de Veca cuando escucha música con el Rey Saúl.

Vecna Stranger Things ı Foto: Especial

El Rey Saúl fue el primer rey de Israel, y también fue elegido por Dios a través del profeta Samuel. Saúl era atormentado por un espíritu maligno, y cuando esto ocurría, solamente cuando David tocaba el arpa podía aliviar su tormento.

En la religión Cristiana, Vecna podría representar a un principado, que son presencias demoniacas que tienen como propósito causar angustia, destruir, molestar o confundir a los humanos como venganza hacia Dios por expulsar al demonio del cielo.

Asimismo, muchas personas señalan que Stranger Things está llena de simbolismos religiosos, e incluso apuntan que no solo se trata de esta, sino que en muchas series y películas de terror utilizan historias bíblicas para reinterpretarlas y adaptarlas a la narrativa.