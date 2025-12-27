Los Tigres del Norte en Los Simpson: ¿Dónde ver capítulo este domingo?

Los Tigres del Norte en Los Simpson

La familia amarilla más famosa de la televisión vuelve a sorprender a sus fans con el anuncio de un capítulo especial muy mexicano. Este domingo, Los Simpson estrenarán un episodio especial en el que aparecerán Los Tigres del Norte.

Y, por si fuera poco, la agrupación mexicana también interpretará un corrido inédito titulado “El Corrido de Pedro y Homero”.

La noticia ha generado gran expectativa en México y Estados Unidos, así como en América Latina, pues se trata de la primera vez que la banda sinaloense participa en la serie animada, lo que demuestra que su impacto cultural va más allá de la música.

Los Tigres del Norte en Los Simpson: ¿Dónde ver capítulo?

La participación de Los Tigres del Norte en la serie fue anunciada ayer por la cuenta oficial de The Simpsons en redes sociales, donde se compartió un adelanto con imágenes de la agrupación en versión animada.

“Una banda legendaria. Una canción original. Un giro muy Simpson. Los Tigres del Norte presentan ‘El Corrido de Pedro y Homero’ este domingo por FOX”, señaló la televisora en X, antes Twitter, e Instagram.

El episodio promete ser un homenaje a la tradición del corrido mexicano, adaptado al estilo humorístico de Springfield.

El episodio de Los Simpson con la emblemática banda mexicana se transmitirá este domingo 28 de diciembre a través de la cadena FOX, sólo en Estados Unidos.

En México, no se ha confirmado si el estreno con Los Tigres del Norte se verá simultáneamente en televisión abierta mexicana. Se espera que este episodio especial llegue posteriormente a plataformas digitales vinculadas a FOX y Star+. Algunos usuarios de redes sociales aseguran que podríamos ver el capítulo en estas plataformas a mediados de enero.

Mientras tanto, puedes mirar la serie en la programación de Azteca 7, que transmite capítulos de Los Simpson de lunes a miércoles a las 4:00 pm.

A legendary band. An original song. A very Simpson twist. 🎶 🇲🇽 @tigresdelnorte perform “El Corrido de Pedro y Homero” this Sunday on FOX. pic.twitter.com/XbPWMEBSus — The Simpsons (@TheSimpsons) December 26, 2025

Mexicanos que han aparecido en Los Simpson

La presencia de Los Tigres del Norte en Los Simpson se suma a una lista selecta de artistas mexicanos que han sido parte del universo de Springfield. Algunos famosos son: