Murió Hilde Lara, fundador y voz principal de Grupo Yndio, agrupación que marcó a distintas generaciones con temas convertidos en clásicos de la balada grupera.

La noticia fue confirmada por su hija, Gabriela Lara, a través de un emotivo mensaje en redes sociales, donde expresó el dolor de la familia y agradeció las muestras de cariño recibidas.

Los seguidores del Grupo Yndio, popular entre los años 1970 y 1980, enviaron condolencias a la familia Lara y recordaron con cariño al intérprete. Ahora muchos se preguntan de qué murió y cuál es su trayectoria; en La Razón te contamos.

¿Quién era y de qué murió Hilde Lara, vocalista de Grupo Yndio?

Hilde Lara nació en Hermosillo, Sonora, y desde muy joven se vinculó con la música romántica. Fue uno de los fundadores de Grupo Yndio, banda que alcanzó gran popularidad en México y Latinoamérica gracias a su estilo melódico y letras cargadas de sentimiento. Su voz se convirtió en un referente del género, con canciones como “Dame un beso y dime adiós”, “Eres mi mundo” y “Herida de amor”, que aún hoy son recordadas por los seguidores.

Incluso la agrupación colaboró con Carín León hace unos años.

Aunque la familia Lara no ha detallado oficialmente la causa exacta de su fallecimiento, trascendió que el intérprete enfrentaba problemas de salud relacionados con el cáncer, diagnosticado en 2023. Durante los últimos años compartió en sus redes sociales mensajes sobre su estado físico, lo que mantuvo a sus seguidores atentos a su evolución.

Su hija Gabriela destacó la entrega y pasión que Hilde Lara mantuvo en cada escenario y cada canción, subrayando que su voz acompañó momentos importantes en la vida de miles de personas. “Su talento acompañó historias, recuerdos, familias, alegrías y momentos inolvidables para muchísima gente alrededor del mundo. Y eso es algo que vivirá para siempre”, escribió en Facebook.

Más allá de su talento vocal, Hilde Lara fue reconocido por la cercanía con su público y por haber dedicado su vida a cantar al amor y a las emociones que unen a las personas. Su trayectoria colocó a Grupo Yndio como una de las agrupaciones más queridas dentro de la música romántica mexicana.

Tras confirmarse su muerte, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida y agradecimiento. Admiradores y colegas lo recordaron como un artista que supo transmitir sentimientos universales a través de su voz y en plataformas como YouTube han compartido videos del cantante interpretando sus mayores éxitos.