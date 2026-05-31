¿Quién era Paola Márquez, la influencer mexicana encontrada sin vida?

La influencer mexicana Paola Márquez fue encontrada sin vida el pasado 30 de mayo. Las versiones preeliminares se viralizaron rápidamente, y por medio de redes sociales los usuarios continúan preguntándose si es verdad.

Se presume que la creadora de contenido fue encontrada sin signos vitales dentro de un domicilio ubicado en la colonia Virreyes de San Luis Potosí por un familiar, quien notificó a los servicios de emergencia para recibir apoyo; sin embargo, estos confirmaron que ya se encontraba sin signos vitales.

El gobierno municipal de Huehuetlán terminó de confirmar la noticia, pues por medio de una publicación en redes sociales lamentó el fallecimiento de Paola Márquez y envió sus condolencias a su familia y seres queridos.

En los comentarios de dicha publicación los usuarios envían sus condolencias y bendiciones a los familiares de la creadora de contenido, así como su pronta resignación y consuelo.

Publicación del gobierno municipal de Huehuetlán sobre la muerte de Paola Márquez ı Foto: Captura de pantalla

Su padre, Hércules Márquez compartió por medio de redes sociales un emotivo mensaje: “Se adelantó mi tesoro, mi hermosa hija Paola Márquez, hoy se fue un pedazo de mi vida, diosito te tenga y te guarde en un lugar hermoso hija mía, un día volveremos a estar nuevamente juntos, descansa en paz mi princesa!!”

Asimismo, compartió que este domingo entre las 10:00 y 11:00 horas el cuerpo de su hija llegaría a Huichihuayan para ser velada, mientras que su sepulcro se realizará el lunes a las 11:00 horas en San Luis Potosí.

Fotografía de Paola Márquez que compartió su padre ı Foto: Redes Sociales

¿Quién era Paola Márquez?

Paola Márquez era una creadora de contenido de 30 años de edad que contaba con 1.7 millones de seguidores en TikTok y 170 mil seguidores en instagram, redes sociales en las que compartía fotografías de su vida y videos que se viralizaron.

El contenido de Paola Márquez se trataba principalmenten de videos de humor, pero en días recientes las publicaciones de la creadora de contenido cambió un poco, pues se trataban de mensajes distintos.

“Apagué mi celular y me fui a dormir, por que wf JAJAJA, por qué chingados pensé que esta vez sería diferente?” se lee en un video de TikTok de la creadora de contenido en donde aparece recostada en su cama con luz azul.

Mientras que en su última publicación en instagram aparece frente al espejo de un elevador, y en este se lee “Por qué estaría en un lugar donde tienes más que perder que ganar?”

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