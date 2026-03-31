Hallan con vida a la influencer Carmiña Miroslava Castro, quien fue secuestrada en Sinaloa

Carmiña Miroslava Castro, influencer y respostera, fue hallada con vida, luego de que el pasado 29 de marzo fue reportada como desaparecida por secuestro.

La mañana de este 31 de marzo, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa dio a conocer que la influencer fue localizada con vida.

Por el momento no se han dado a conocer más detalles sobre en qué estado fue hallada la respostera, sin embargo, se espera que en. las próximas horas o días la propia creadora de contenido se pronuncie al respecto, similar al caso que ocurrió con la influencer La Nicholette, quien también fue secuestrada en Sinaloa y hallada con vida, días después de que la rescataron dio su versión en las redes sociales.

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¿Qué pasó con Carmiña Miroslava Castro?

De acuerdo con la información oficial, la creadora de contenido y repostera fue secuestrada el 29 de marzo a las 18:00 horas, en la zona de La Conquista en Culiacán.

La Fiscalía del Estado activó los protocolos de búsqueda y emitió la ficha para localizar a la influencer.

La mujer fue vista por última vez en su casa en el Boulevar Arjona Amábilis. Según los datos, la influencer fue interceptada por hombres armados, quienes la obligaron a subir a una camioneta gris.

Carmiña Castro ı Foto: Especial

¿Quién es Carmiña Misroslava Castro?

Carmiña Miroslava Castro es una repostera, creadora de contenido y empresaria que tiene su negocio llamado RosaDely en Culiacán.

La influencer tiene 29 años de edad y en sus redes sociales se dedica a hacer publicaciones para promocionar su negocio de postres.

Aunque en sus redes ella aparece siempre sola, se sabe que tendría un esposo y un hijo. Pues en la descripción de su perfil dice que es mamá, licenciada en enfermería, repostera y haber estudiado aviación.

Además, publicaba imágenes de su día a día y de sus viajes. En su cuenta de Instagram, la joven contaba con 4 mil 62 seguidores, mientras que en su cuenta de en su cuenta de TikTok, tenía 2 mil 666 seguidores, pero sus videos tienen miles de vistas pese a sus pocos seguidores.