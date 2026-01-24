Localizan con vida a Nicole Pardo, ‘La Nicholette’, tras presunto secuestro

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que localizó con vida a Nicole Pardo, joven creadora de contenido conocida por el nombre de “La Nicholette”, después de que fuera presuntamente secuestrada el 20 de enero.

La dependencia publicó una versión actualizada de la ficha de búsqueda de Nicole Pardo, en donde cambió el estatus a “LOCALIZADA”.

En un texto que acompañó la publicación de la ficha, la Fiscalía escribió: “#FiscalíaSinaloa agradece la colaboración ciudadana, NICOLE PARDO MOLINA, ya fue localizada”.

La desaparición de Nicole Pardo, ‘La Nicholette’, fue denunciada el 20 de enero a través de una ficha de búsqueda similar.

De manera extraoficial se reportó que la joven de 20 años habría sido víctima de un secuestro, como habría quedado registrado en un video que se difundió en redes sociales.

En el mismo se veía a un grupo de personas abordar a ‘La Nicholette’ a un vehículo blanco, en un fraccionamiento de Culiacán, Sinaloa, donde reside la joven.

No se conocen más detalles del presunto secuestro, si bien desde ese momento la Fiscalía estatal desplegó un operativo para localizar a la joven.

Misterioso video aviva dudas sobre situación de ‘La Nicholette’

La confirmación del hallazgo con vida de ‘La Nicholette’ ocurrió horas después de que se difundiera un video en redes sociales donde la creadora de contenido admitía trabajar para la facción ‘La Mayiza’, y pedía terminar con el conflicto entre ésta y su rival, ‘La Chapiza’, en la capital sinaloense.

Circula un video donde aparece Nicole Pardo"Nicholette" famosa influencer de Culiacán



En el video la joven hace alusión del conflicto de La Chapiza y La Mayiza que tiene sumergido en un baño de sangre a Sinaloa.



En la grabación, la joven admite que colaboró varias veces con la facción de “Mayito Flaco”, sin embargo, le pide a ésta dejar de “mentir” a la población diciendo que va ganando el control de Culiacán.

Entre los detalles que más llamaron la atención del video es que Nicole Pardo menciona en repetidas ocasiones la frase: “vean nomás’ dónde me tienen”, lo que sugiere que estaba grabando desde el lugar donde presumiblemente se encontraba cautiva.

Sin embargo, los detalles del video son imprecisos, y no está claro dónde se grabó, cuándo o a quién iba dirigido el mensaje.

