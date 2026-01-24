Difunden VIDEO de ‘La Nicholette’: admite trabajar para ‘La Mayiza’ y pide terminar guerra con ‘La Chapiza’

Difunden video de "La Nicholette" criticando conflicto entre "La Mayiza" y "La Chapiza", aunque admite trabajar para el primero.

Circuló en redes sociales un video en donde la creadora de contenido Nicholette Pardo, conocida como “La Nicholette”, critica duramente el conflicto entre las facciones criminales “La Chapiza” y “La Mayiza” en Culiacán, Sinaloa, a pesar de que aceptó haber colaborado para la segunda.

Sin embargo, la difusión de este video generó dudas entre los internautas, pues fue compartido mientras Nicholette sigue desaparecida, tras haber sido presuntamente secuestrada el 20 de enero, y se desconoce si el mismo fue grabado antes o después de la desaparición de la joven.

La Nicholette, en una fotografía de archivo. ı Foto: Redes sociales

En la grabación que circuló en redes sociales, y con oraciones ambiguas y sin un hilo conductor claro, Nicholette Pardo admite haber trabajado para la facción criminal liderada por “Mayito Flaco”.

Sin embargo, la creadora de contenido pidió a esta facción dejar de “mentir” a la gente de Culiacán diciendo que han vencido a su rival en la capital sinaloense.

En el mismo sentido, acusó que con “su guerra y sus mentiras”, ambas facciones han provocado la muerte y el secuestro de un buen número de “mujeres inocentes”, por lo que pidió frenar el conflicto que “ni con todos sus aliados han podido ganar”.

Ya me enseñaron una lista grande y larga de mujeres que han asesinado, golpeado, violado y quemado. [...] Ustedes, ni con todos sus aliados han podido ganar esta guerra. [Vean] lo que hicieron con su guerra y sus mentiras, en lo que llevó tanta matanza y secuestro de mujeres inocentes Nicholette Pardo, “La Nicholette”, en un video



La grabación se difundió mientras Nicholette Pardo sigue en calidad de no localizada, después de su presunto secuestro el 20 de enero. Sin embargo, llamó la atención de los internautas que, en la grabación, la creadora de contenido hace referencia a estar en un lugar bajo custodia de un grupo criminal.

“Vean nomás dónde me tienen. [...] No saben lo que he mirado aquí, ni siquiera en dónde me tienen”, dice la joven en el video.

En el mismo sentido, la influencer reclama que la facción de “Mayito Flaco” siempre contó con su ayuda, lo que sugiere una traición del mismo al, probablemente, tenerla bajo cautiverio en ese lugar, o al no rescatarla de manos del grupo rival.

“Ustedes saben muy bien que yo siempre les ayudé en mover tiros, armas y dinero, siempre les ayudé. [...] Ellos me daban dinero para pagarles a las patrullas. También les ayudaba a recoger dinero de productos de venta y de tiendas que se les cobraba”, explicó Nicholette.

Fichas de Búsqueda de La Nicholette ı Foto: Redes Sociales

Sin embargo, los detalles de este video son imprecisos, y se desconoce a quién va dirigido o cuándo y dónde fue grabado.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa emitió una ficha de búsqueda para Nicholette Pardo, quien fue presuntamente secuestrada el 20 de enero, lo cual habría quedado atestiguado por un video que circuló en redes sociales, en donde se aprecia cómo es subida a un vehículo blanco.

