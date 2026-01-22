Rastrean a una influencer tras ser levantada

EN LA GRABACIÓN se aprecia que la joven fue sorprendida por los agresores cuando circulaba en una avenida principal.

LA FISCALÍA General de Sinaloa emitió una ficha de búsqueda y activó el Protocolo Alba para localizar a Nicole Pardo Molina, conocida como La Nicholette, una joven influencer que fue levantada la tarde del martes en Culiacán.

La privación ilegal de la libertad de la joven de 20 años quedó grabada aparentemente por una cámara de su vehículo de la marca Tesla, cuyo video se hizo viral en redes sociales y ocurrió cerca de las 17:00 horas en el fraccionamiento Isla Musala, sector residencial de Culiacán.

Ahí se aprecia que la víctima fue interceptada por tres sujetos que iban en un auto compacto, uno de los cuales llevaba un arma larga y la cara tapada, quienes la obligaron a subir al vehículo.

Aunque en un principio se observa a la joven subirse a su camioneta, uno de los tres sujetos la baja y enseguida la sube por la fuerza al auto compacto blanco, para posteriormente huir.

El Tip: NICOLE PARDO tiene 20 años y es creadora de contenido. En Instagram suma 163 mil seguidores y en TikTok, 111 mil. También tiene actividad en YouTube y OnlyFans.

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la fiscalía, la joven influencer mide 1.62 metros. Al momento de su desaparición vestía blusa morada, pantalón negro y huaraches color negro.

El material compartido por la joven refiere que es originaria de Estados Unidos, con familiares en Culiacán; sin embargo, visitaba la capital sinaloense de manera frecuente para saludar a sus seres queridos y atender un negocio de gorras que hasta hace unos meses dejó de operar, ubicado en la Plaza 11 de la Isla Musala, justo en donde fue privada de la libertad.

3 hombres levantaron a la joven de 20 años

La Nicholette saltó a la fama en redes sociales después de que ella misma diera a conocer que era protagonista del corrido titulado “La muchacha del Salado”, interpretado por el Grupo Arriesgado, que se hizo famoso en 2023.

De acuerdo con información difundida por la propia influencer en su canal de YouTube, el corrido surgió como un encargo personal. La joven explicó que, al evaluar la posibilidad de contratar a la agrupación para un evento privado, optó por solicitar una canción personalizada.