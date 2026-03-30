¿Quién es Carmiña Castro? Influencer desaparecida que habría sido secuestrada

La Fiscalía General del Estado dio a conocer la desaparición de Carmiña Castro, una joven de 29 años de edad que con un negocio propio y una familia, habría sido secuestrada frente a sus seres queridos, según testigos.

Carmiña Castro era conocida por ser repostera y tener un negocio de postres en Culiacán, Sinaloa. La mujer compartía en redes sociales videos y fotos promocionando su negocio, Rosa Dely. Ahora, te compartimos lo que sabemos sobre ella.

¿Quién es Carmiña Castro?

El nombre completo de la creadora de contenido es Carmiña Miroslava Castro Salazar. Es una mujer de 29 años de edad, quien principalmente publicaba videos donde promocionaba su negocio de repostería y postres diversos.

En sus redes sociales personales, la mujer publicaba principalmente fotos donde posaba sola, aunque se sabe que tendría un esposo y un hijo. Además, publicaba imágenes de su día a día y de sus viajes.

En su descripción de Instagram, menciona ser mamá, licenciada en enfermería, repostera y haber estudiado aviación. De este modo, demuestra haber tenido varias carreras en el pasado.

La joven aparecía en diferentes eventos y también vendía su producto en su propio local, ubicado en el Boulevard Arjona en Sinaloa. Asimismo, daba espacio a personalización de sus alimentos para sus clientes.

En su cuenta de Instagram, la joven contaba con 4 mil 62 seguidores, mientras que en su cuenta de en su cuenta de TikTok, tenía 2 mil 666 seguidores. Sus videos obtenían miles de vista y en ellos promocionaba su producto e incluía audios virales.

Carmiña también publicaba videos en los que hablaba directamente con su audiencia, donde los invitaba a probar sus fresas con crema y mostraba la calidad de sus productos en su negocio.

Si bien el negocio comenzó a existir en abril del año 2024, el contenido publicado no era demasiado constante al inicio. Sin embargo, esta última semana la cuenta de TikTok había estado mucho más activa.

En una de sus últimas publicaciones, aparece uno de los clientes de Carmiña Castro muy emocionado al ver su cara en uno de los postres de s restaurante, emocionado por las imágenes impresas que se comen y celebran que sea una mujer emprendedora.