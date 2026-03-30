¿Qué le pasó a Carmiña Castro? Influencer desaparecida habría sido secuestrada en su negocio

Horas atrás, se reportó la desaparición de la creadora de contenido Carmiña Castro, conocida por ser repostera y tener un negocio de postres en Culiacán, Sinaloa. La mujer compartía en redes sociales videos y fotos promocionando su negocio, Rosa Dely.

Esto se sabe de la desaparición de Carmiña Castro

Fue la Fiscalía General del Estado quien emitió la noche del domingo una ficha de búsqueda con la intención de localizar a la joven y se activó el protocolo Alba, aplicable en caso de mujeres no localizadas.

De acuerdo con reportes locales, Carmiña Castro, de 29 años de edad, habría sido secuestrada por personas armadas. Testigos habrían señalado que los sujetos privaron de la libertad a la joven mientras ella se encontraba en su negocio, acompañada de su esposo e hijo.

La última vez que se vio a la joven fue el domingo, en el domicilio ubicado en el Boulevard Rolando Arjona Amabilis, Culiacán, Sinaloa, y hasta la fecha, no se tienen más datos de su paradero.

“Se considera que su integridad pudiera encontrarse en riesgo, toda vez que puede ser víctima de la comisión de un delito”, apuntó la Fiscalía. Por este motivo, ya se encuentra en curso un operativo para encontrar a la joven.

La descripción física de ficha de búsqueda la describe como una mujer mexicana de 29 años de edad. Mide 1.70 metros y es de complexión mediana; tiene el cabello largo, lacio y de color rubio.

Carmiñia Miroslava, repostera y creadora de contenido, fue secuestrada por hombres armados en Culiacán, Sinaloa, según reportes; la Fiscalía local emitió una ficha de búsqueda. #EstrictamentePersonal | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en pic.twitter.com/7NB0Yk3F7Y — N+ FORO (@nmasforo) March 30, 2026

Su tez es clara y tiene ojos medianos de color café claro; cejas semipobladas, boca chica, labios delgados y nariz chica. Sobre señas particulares la mujer tiene un tatuaje en la nuca con el nombre de Tessio. En la mano derecha tiene la frase Adamelia 1717 y en la mano izquierda del dedo medio, la letra T y un corazón.

Hasta el momento, la cuenta oficial de Rosa Dely no se ha pronunciado sobre la desaparición de la dueña. Su última publicación es de este 29 de marzo, el mismo día que Carmiña fue secuestrada y muestra uno de sus postres decorados.