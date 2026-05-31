¿De qué murió Paola Márquez, la influencer encontrada sin vida en San Luis Potosí?

Este sábado familiares y el gobierno municipal de Huehuetlán confirmaron la muerte de la influencer Paola Márquez, quien fue encontrada sin vida por un familiar dentro de su domicilio en San Luiz Potosí.

La creadora de contenido de 30 años de edad contaba con un gran número de seguidores en redes sociales, pues en Instagram acumula un total de 171 mil seguidores, mientras que en TikTok tiene un total de 1.7 millones de seguidores.

En redes sociales Paola Márquez compartía fotografías de su vida y videos centrados en humor, desamor y fragmentos de canciones que le gustaban a la cradora de contenido y que le recordaban momentos de su vida.

¿De qué murió Paola Márquez?

Se presume que la creadora de contenido fue encontrada sin vida por uno de sus familiares dentro de su hogar ubicado en la colonia colonia Virreyes en San Luis Potosí.

De acuerdo con las versiones iniciales, el familiar de la influencer notificó a las autoridades lo sucedido, por lo que al lugar arribaron los paramédicos, quienes confirmaron que se encontraba sin signos vitales.

Pese a que algunas versiones señalan que la causa de muerte de Paola Márquez podría ser un suicidio; y que algunos de sus seguidores afirman que la creadora de contenido habría compartido con ellos previamente que intentó terminar con su vida, esta información no ha sido confirmada.

En algunos videos la creadora de contenido compartía en un tono sarcástico y de humor que había perdido peso por “depresión”, y en otros señalaba que le preguntaban si había estado llorando porque tenía los ojos hinchados.

En los comentarios de sus videos destaca la pregunta de sus seguidores sobre lo que pasó, quienes señalan que han estado buscando información sobre lo ocurrido y que la extrañarán a ella y a su contenido.

Por medio de redes sociales, el gobierno municipal de Huehuetlán confirmó la muerte de Paola Márquez con una publicación en la que enviaba sus condolencias a familiares y amigos de la creadora de contenido.

Asimismo, el padre de Paola Márquez; Hércules, confirmó que la influencer perdió la vida, y precisó que el día lunes a las 11:00 horas realizarán el sepulcro de su hija en San Luis Potosí.

Paola Márquez ı Foto: Redes Sociales

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