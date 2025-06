Cazzu revela detalles de su romance pasado con Bad Bunny | VIDEO

Si bien la relación más reciente de Cazzu fue la que tuvo con Christian Nodal, el público no olvida que antes de ello, también tuvo un romance fugaz con Bad Bunny, de la que no se sabe mucho, pues los famosos han hablado poco al respecto.

Cazzu habla de su breve relación con Bad Bunny

En una entrevista con el podcast argentino ‘Patria y Familia’, Cazzu recordó el pasado cuando le pidieron hablar sobre lo que tuvo con Bad Bunny hace años, cuando era mucho más joven y ya era la referente femenina de su género en su país.

ustedes son muy jóvenes pero en una época cazzu y bad bunny fueron novios pic.twitter.com/UN7OWL0bXn — lu (@biebrforro) June 11, 2024

Todo surgió cuando en el programa le recordaron al cantante de ‘Pitorro de Coco’, algo que la puso bastante nerviosa durante los primeros momentos en que comenzó la mención del tema. “Bueno, no me acuerdo en qué momento fue eso de mi vida, lo borré”, bromeó.

Después de un momento más de risa, ella recordó que todo fue después de que sacaran su canción “Loca” y que lo conoció cuando él viajó a Argentina para presentarse en el Luna Park. En ese sentido, la artista recordó que hubo quien quiso evitar que se presentara con el ‘Conejo Malo’.

“No me avisaron que nos habían invitado a cantar con Benito…empecé a ver que todos estaban ahí y la única que no estaba era Julieta…cuestión que estaba caminando por la calle y… nos enteramos que a ellos les habían dicho que yo no estaba y de repente me llama alguien y me dice: ‘baby en dónde tú estás’...entonces llegué dos canciones antes de la canción…ahí lo conocí a Bad”, explicó.

CAZZU: “NO ME AVISARON QUE ESTABA INVITADA A CANTAR CON BAD BUNNY” #PatriaYFamilia pic.twitter.com/pwH8p1kyEr — PATRIA Y FAMILIA (@patriayfamilia_) June 12, 2025

La cantante prefirió no ahondar más en torno a los detalles de la relación, aunque en su momento, sí que causaron revuelo, pues en dicha presentación mostraron una química impresionante donde no faltó un beso.

Se especuló mucho después de ello sobre un romance entre Cazzu y Bad Bunny, aunque fue información que no se terminó de confirmar y que al parecer, no llevó a ningún lado.

Para muchos, su reacción apenada en el reciente programa implica que sí sucedió algo entre las dos celebridades, aunque nada ha sido confirmado por los involucrados.

Hace años, ‘La Jefa’ ya había hablado al respecto, cuando reveló: “Tuve una cita con Bad Bunny y salió bastante bien. Éramos más chicos y no era el Bad Bunny de ahora” y después señaló que si bien las cosas no habían funcionado, eran buenos amigos a la fecha.

Programa completo de Cazzu en ‘Patria y Familia’