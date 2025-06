Mujer revela que Christian Nodal la conquistó, pero la cambió por Belinda: ‘Me escribió una canción’ | VIDEO

Tal parece que Christian Nodal ha sido un rompecorazones desde hace tiempo, pues ahora una joven modelo y tiktoker compartió que había tenido un vínculo romántico con el cantante de regional mexicano, aunque él terminó por hacerla a un lado y cambiarla por Belinda.

Y es que mientras sigue la polémica relación de Christian Nodal con Ángela Aguilar, el público no se cansa de saber más detalles de ambos personajes, lo que ha provocado que el video de la mujer llamada Ivana Carolina se haga viral rápidamente, pues ella asegura que el artista incluso le escribió una canción.

Ivana Carolina asegura que Christian Nodal le escribió una canción. ı Foto: TikTok: ivanacarolinna

Todo comenzó por un trend de TikTok en donde la chica escribió “A ella le escribieron 365 cartas, a mi Nodal me escribió una canción”, además de una captura de pantalla de un chat en donde vemos la cara censurada del cantante unos años atrás. “El love bombing más épico”, escribió en la descripción del video.

Modelo revela que Nodal la quiso conquistar y la dejó por Belinda

La joven modelo explica que todo lo que vivió con ‘El Forajido’ sucedió cuando era pandemia, cuatro años atrás. En ese sentido, mencionó que todo inició cuando soñó con el cantante y que estaba enamorada, por lo que le pareció bien contarle esto a él, sin esperar recibir respuesta.

“Le mandé mensaje de que: ‘No mam*s güey qué ped* soñé contigo y me enamoré de ti’ jajaja qué vergüenza, pensando que nunca lo iba a ver. Me contesta, la neta muy buen ped*, en ese momento nos caía bien”, explica.

Fue a partir de ese momento que comenzaron a hablar más entre ellos y fue Nodal quien inició con el coqueteo: “Como al mes ya empezó coquetón, cool, la neta no me quejaba en ese momento, nos llevábamos muy chido y agarramos bastante confianza”.

¿Le escribió una canción?

“En una de esas estábamos cotorreando de música, yo le conté que iba a clases de composición y le mandé una rola que escribí, pero en inglés”, explicó Ivanna al hablar de cómo él llegó a escribirle una canción.

Ella asegura que Nodal reaccionó de manera positiva a la pieza y al poco tiempo le envió su versión del tema: “El mismo día el vato me manda: ‘Hice mi versión en español de tu canción’”, contó.

“La neta es una gran rola; se las quiero enseñar, pero no quiero que me demanden, entonces si alguien sabe como de ped*s legales que me de como el: sí puedes; la subo”, explicó sobre el motivo por el que no muestra el tema.

¿Por qué se dejaron de hablar?

Fue después de ese momento que Nodal se desapareció de su vida y simplemente dejó de responderle. Cuando ella lo buscó para saber el motivo, se encontró con una actitud que la descolocó:

“Es que el vato tiene la realidad bien alterada si está denso, me dice: ‘Güey es que se me hizo súper mal ped* que le hablaras a la mamá de mi ex para contarle cosas mías, personales, yo te tenía mucha confianza’, y yo: ‘Quién es tu ex, quién es su mamá’, ¿por qué le hablaría a su mamá?”, dudó.

Ante esto, Nodal le argumentó que las cosas no podrían funcionar por la edad de ella, aunque solo se llevan un año de diferencia. Sin embargo, a las tres semanas se dio a conocer que el cantante estaba en una relación con Belinda.

Belinda y Christian Nodal encontraron el amor en "La Voz México. ı Foto: larazondemexico

“Dejamos de hablar y ahí murió, como a las 3 semanas sube que anda con Belinda, digo yo también me hubiera cambiado por Belinda, no me cambiaron por la Venenito eso sí está culer*, osea con todo respeto y pues ya güey”, bromeó.

Ivanna asegura que tiene más pruebas con las que demostrar que Christian Nodal la quiso conquistar y que la cambió por Belinda, pero duda de si subirlo podría hacer que la demanden: “Tengo muchas pruebas de todo porque es un buen chisme, pero me da miedo subirlo. Díganme si lo puedo subir o cómo lo puedo subir porque está cagad*, ánimo. No me funen”, pidió.