Bad Bunny en Tiny Desk: Fecha de estreno, canciones, invitados...

Ya está confirmado el esperado Tiny Desk Concert de Bad Bunny, una de las series de recitales más íntimas y esperadas por sus seguidores.

Este proyecto, conocido por grabarse en las oficinas de NPR Music en Washington D.C., permite a los fans disfrutar de una experiencia acústica cercana con el artista y su banda.

Aquí te contamos lo que se sabe de esta producción, donde artistas de habla hispana destacados como Juanes, Mon Laferte, Bomba Estéreo y C. Tangana, entre otros.

Bad Bunny ahora en Tiny Desk

El concierto de Bad Bunny, de acuerdo con el canal de YouTube de NPR Music, se estrena el lunes 7 de abril y ya ha generado gran expectativa.

Los primeros fragmentos filtrados en redes sociales siguen alimentados la emoción de sus millones de seguidores. En este evento, el cantante es probable que interprete algunas de sus canciones más populares, ofreciendo versiones acústicas de éxitos como “Vete” y “Safaera”, presentes en su álbum YHLQMDLG.

Hasta ahora no se sabe si Bad Bunny contará con cantantes invitados ni la lista completa de canciones. Sin embargo, también se espera que incluya canciones de su último álbum llamado Debí Tirar Más Fotos.

A sus 31 años, Benito Antonio, verdadero nombre del artista originario de Puerto Rico, continúa consolidándose como uno de los músicos más influyentes de la música urbana.

Con más de 47 millones de seguidores en Instagram, el público está ansioso por ver cómo Bad Bunny lleva sus canciones a un formato tan íntimo. Este Tiny Desk promete ser un hito en su carrera, similar al éxito obtenido por otros artistas como Billie Eilish y Dua Lipa en ediciones previas.

El lanzamiento de este recital será un evento global, accesible a través de las plataformas de NPR Music a partir de las 11:00 horas, hora local.

Al momento, hay 207 personas en espera en YouTube y 136 comentarios donde la gente expresa su emoción y anhelo por escuchar al cantante. “We’re excited to see you tomorrow in the chat!” (estamos emocionados de verlos mañana en el chat), escribió NPR Music desde su cuenta.

Mientras tanto, te compartimos el enlace del canal de NPR Music para que seas de los primeros en escuchar todas las sorpresas que Bad Bunny preparó para sus seguidores en esta ocasión tan especial.

Puedes unirte al chat en vivo para intercambiar impresiones con fans de todo el mundo.