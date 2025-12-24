Julieta Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, se mantiene recorriendo el continente americano con su gira Latinaje. Tras haber pisado países como México, Colombia y Chile, los conciertos de la trapera argentina llegan en abril y mayo a Estados Unidos, donde los boletos para varias de sus presentaciones se agotaron en cuestión de horas.

Sin embargo, el éxito de la artista no ha sido bien recibido por todos, pues algunos seguidores de Ángela Aguilar reaccionaron con hostilidad, quienes incluso lanzaron amenazas contra la cantante y sus fans. En La Razón te contamos qué pasó.

Fans de Ángela Aguilar amenazan a Cazzu en EU, buscan sabotear sus shows

En redes sociales, particularmente en TikTok, la usuaria María Fernanda Viborilla publicó una serie de videos en los que arremete contra Cazzu y sus seguidores, previo a sus presentaciones en EU.

En uno de los clips, la mujer que se dice ser fan de Ángela Aguilar expresó su descontento por el sold out de la argentina y advirtió que planea sabotear los conciertos con denuncias ante las autoridades migratorias del llamado Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EU (ICE).

“Voy a ir desde una camioneta con mis binoculares, voy a grabar el momento exacto cuando llegue la migra (...) Me haré viral, es mi momento de triunfar”, declaró entre risas.

Además, en la sección de comentarios, cientos de fans de Ángela coinciden con las declaraciones de esta usuaria y la impulsan a llevar a cabo el plan.

La controversia surge en medio de un ambiente lleno de comparaciones entre las presentaciones de Cazzu y las de Ángela Aguilar, pues se dice que la hija de Pepe Aguilar tuvo que cancelar algunos shows por baja venta de boletos.

Ciertos fans de Aguilar no están de acuerdo con el éxito de la trapera argentina, lo que ha derivado en mensajes de odio y advertencias de posibles represalias contra la famosa y sus fans durante sus conciertos en EU. Viborilla incluso calificó a los seguidores de Cazzu como “gente corriente”, lo que intensificó la discusión en redes sociales.

@notas.chismes.y.m Respuesta a @mariafernandaviborilla Ahi esta exactamente donde lo dijo y si se ve así es por que fue un live ahora que no salga esta señora con que es IA por que ya no tiene ni como defenderse ♬ sonido original - Notas chismes y más ...

No obstante, el impacto de las amenazas no ha frenado el entusiasmo por la gira Latinaje. Cazzu anunció que su tour en Estados Unidos arrancará el 30 de abril de 2026 en San José, California, y ya cuenta con ocho fechas confirmadas, de las cuales seis están agotadas. Entre los escenarios destacan el YouTube Theater en Inglewood, el Theater at Madison Square Garden en Nueva York y el 713 Music Hall en Houston.