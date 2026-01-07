¿Y su hija? Christian Nodal revela sus propósitos para 2026 y las redes estallan | VIDEO

Parece ser que la funa contra Christian Nodal seguirá este 2026, ya que una vez más en redes sociales lo acusan por ser un mal padre, después de que el famoso revelara cuáles son sus propósitos para Año Nuevo y dejara de lado a su hija Inti.

Desde hace tiempo, el público ha notado la ausencia de Christian Nodal en la vida de su hija con Cazzu, Inti, desde que las especulaciones subieron de tono y lo acusaron de serle infiel a la madre recién parida de la pequeña con Ángela Aguilar.

Nodal y Cazzu revelan la cara de su hija Inti y afirman que es déntica a él (FOTO) ı Foto: larazondemexico

En redes sociales critican que el cantante de regional mexicano no vea a su hija ni siquiera cuando ella se encuentra en México con su madre e incluso lo acusan de negarles el permiso de viajes, además de supuestamente dar una pensión insuficiente para el estilo de vida de la pequeña respecto a sus ganancias reales.

Christian Nodal revela sus propósitos para 2026 y excluye a Inti

En una entrevista para Caracol Televisión, Nodal habló de sus rituales para fin de año y cuáles son las metas que desea conseguir en el año 2026, dejando ver diversos planes para los próximos meses.

El famoso apuntó que desea comprar una casa en la playa, aprender a pescar, comenzar con clases de canto para aprender nuevas técnicas vocales. También habló de sus planes para casarse con Ángela Aguilar y sus deseos de trabajar en su próximo álbum.

“Quiero dedicarme 100% a sacar un álbum que traiga arte, que traiga cultura, que traiga un documental también de cómo se hace la música”, señaló, pero lo que destacó para el público fue la ausencia de cualquier mención a su hija.

@caracoltv ChristianNodal habló de sus propósitos para este año 🎸💛… y compartió uno muy importante que más de uno debería tomar como ejemplo 😏🔥 LaRedCaracol ♬ original sound - caracoltv - caracoltv

El cantante no externó algún deseo de convivir más con Inti ni nada parecido, lo que ha llevado al público a cuestionarlo severamente, sobre todo porque el cantante antes de tener una hija decía lo mucho que deseaba ser papá.

Algunas reacciones son: