Ignoran a Ángela Aguilar frente a Christian Nodal; así fue el incómodo momento | VIDEO

La aparición más reciente de Ángela Aguilar ha desatado fuertes críticas en redes sociales, después de que la captaron siendo ignorada por el público en Zacatecas ante la presencia de su marido, el cantante Christian Nodal, un momento que ha sido calificado como bochornoso.

En redes sociales, no tardó en hacerse viral el video donde podemos ver a Ángela Aguilar y Christian Nodal durante la Charreada en Zacatecas, un evento que reúne a decenas de zacatecanos. Sin embargo, la famosa brilló por los señalamientos en su contra una vez más.

Nodal en lo suyo y Ángela copiando el look de ya saben quién 🎻 pic.twitter.com/JBpl741XGI — Patricia Limon (@PattiLimon) January 4, 2026

Ignoran a Ángela Aguilar

El video que se hizo viral es bastante breve y en este podemos ver a la cantante de regional mexicano yendo hacia su auto por delante de su esposo, quien estaba ocupado en una convivencia con los seguidores del famoso que le pedían fotos y autógrafos como un recuerdo por conocerlo.

El video dura apenas unos segundos y podemos ver a Ángela mirando al público y hasta deteniéndose frente a ellos por un momento, según muchos para ver si alguien le pedía alguna foto o autógrafo a ella, mientras Nodal permanecía ocupado.

Después de unos momentos, ella se gira repentinamente y corre al auto mientras sigue siendo ignorada por la audiencia, que parece estar completamente centrada en el cantante de ‘X Perro’. De este modo, quedó en evidencia el poco interés del público mexicano hacia la nieta de Flor Silvestre.

Las redes sociales estallaron por el momento y enseguida se burlaron de la cantante de regional mexicano, además de señalar que seguro el artista prefiere que su esposa brille menos que él.

"Eso es lo que siempre quiso él, que la atención fuera para él, no para su pareja. Por eso no podía contra la Luz de Belinda y Cazzu“.

“Sentí pena ajena, ella traía una pluma en su mano”.

"Se va corriendo JAJA“.

“El talentoso es Christian aunque me caiga mal”.

“Por lo que veo, este año no la va a pasar nada bien”.

Por otro lado, Ángela Aguilar y Christian Nodal parecen muy enamorados a pesar de los constantes señalamientos en su contra. Recientemente, se les vio juntos en una reunión interpretando su dueto ‘Dime como quieres’.