Ángela Aguilar arranca 2026 con fuerte mensaje: ‘Hacer las cosas con respeto todavía importa’

Ángela Aguilar despidió el año 2025 con una publicación en redes sociales que ha vuelto a encender la controversia en redes sociales. A través de un post en Instagram, la cantante de regional mexicano compartió su polémica reflexión y cómo ha enfrentado las críticas.

Ángela Aguilar lanza fuerte mensaje por el fin del 2025

"Este año puso a prueba muchas cosas: la paciencia, la fe y la capacidad de mantenerte firme. No todo lo que circula merece espacio en tu vida“, comenzó Ángela Aguilar en la descripción del video.

Además, celebró que se habría puesto firme para no caer en la historia del público: "No fue fácil. Decidí no negociar quién soy para encajar en una narrativa ajena. Mantenerte de pie cuando quieren verte caer también es una forma de decir la verdad, sin levantar la voz“, dijo.

También mencionó que seguir adelante en ocasiones “se siente pesado, solitario, injusto” y señaló: “Redimirme habría sido darle razón al ruido y yo no llegué hasta aquí para desaparecer cuando incomoda”.

Aseguró que obtuvo gran apoyo de su familia, sus fans y Dios: "Mi familia fue el sostén cuando el piso se movía. Mis angelitos fueron el recordatorio de que hacer las cosas con respeto todavía importa. Y mi fe fue el lugar donde encontré fuerza cuando no había explicaciones", indicó.

"Hoy no hablo desde la herida. Hablo desde la claridad. Desde haber visto lo peor y aun así elegir no convertirme en eso. No sé si todo pasa por algo, pero sí sé que cómo respondemos a lo que nos toca termina definiendo quiénes somos“, reflexionó.

Finalmente, Ángela agradeció al 2025 “por las lecciones que no pidió y la fuerza que le dejó” y le dio la bienvenida al 2026. Enseguida, las redes sociales cuestionaron el discurso de la famosa y sobre todo la parte donde habló del respeto.

Recordemos que en este punto, Ángela Aguilar no solo es criticada por haber sido la supuesta amante de Christian Nodal, sino por sus declaraciones y acciones donde destaca su actitud soberbia, según lo que observa el público.

Estas son algunas de las reacciones en redes sociales por el mensaje de la famosa para despedir el 2025 y recibir el 2026:

“¿Desde cuándo destruir a una familia es hacer las cosas con respeto?"

“Siempre se hace la víctima”.

"El orgullo no te alcanza para pedir perdón si no solo para causar lastima“.

“¿Entonces habrá funa en 2026?

“Ella jura que la dejaremos en paz”.