Premio Lo Nuestro: Todos los artistas nominados en cada categoría

La votación estará abierta al público hasta el 26 de enero del 2026; Karol G, Bad Bunny y Shakira entre los más nominados

Premio Lo Nuestro
Premio Lo Nuestro Foto: Instagram
Por:
Mariana Garibay

Se han dado a conocer los nominados a los Premio Lo Nuestro 2026, que celebrarán su 38va edición el jueves 19 de febrero. Nuevamente, la gala busca destacar a los artistas que marcan el rumbo de la música latina.

La ceremonia de los Premio Lo Nuestro se llevará a cabo en el Kaseya Center en Miami y se espera la asistencia de decenas de estrellas de la industria latina. El público podrá seguir de cerca la gala en Latinoamérica a través de ViX.

Lista completa de nominados para los Premios Lo Nuestro 2025.
Lista completa de nominados para los Premios Lo Nuestro 2025. ı Foto: X: @premiolonuestro

Bad Bunny, Carín León, Myke Towers y Rauw Alejandro lideran la lista con 10 nominaciones cada uno, mientras que Beéle, Fuerza Regida y Karol G les siguen de cerca con 8 nominaciones. Xavi compite en 7 categorías y Alejandro Fernández, Elena Rose, J Balvin, Maluma, Morat y Shakira figuran entre los posibles ganadores en 6.

Todos los nominados a los Premio Los Nuestro

CATEGORÍAS GENERALES

Premio Lo Nuestro Artista del Año

  • Bad Bunny
  • Beéle
  • Carín León
  • Fuerza Regida
  • Karol G
  • Maluma
  • Marc Anthony
  • Rauw Alejandro
  • Romeo Santos
  • Shakira

Canción del Año

  •  “Desde Hoy” – Natti Natasha
  • “DTMF” – Bad Bunny
  • “El Amor De Mi Herida” – Carín León
  • “Imagínate” – Danny Ocean & Kapo
  • “Khé?” – Rauw Alejandro & Romeo Santos
  • “Latina Foreva” – Karol G
  • “Me Jalo” – Fuerza Regida & Grupo Frontera
  • “No Me Sé Rajar” – Alejandro Fernández
  • “Otra Noche (Feat. Darell)” – Myke Towers & Darell
  • “Soltera” – Shakira

Álbum del Año

  •  ¿Y Ahora Qué +? – Alejandro Sanz
  • 111xpantia – Fuerza Regida
  • Babylon Club – Danny Ocean
  • Cosa Nuestra – Rauw Alejandro
  • Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny
  • Eterno – Prince Royce
  • Island Boyz – Myke Towers
  • La Ciudad – Alleh & Yorghaki
  • Palabra De To’s (Seca) – Carín León
  • Tropicoqueta – Karol G

Mejor combinación femenina

  •  “Amiga Date Cuenta” – Ha*Ash & Thalia
  • “Blackout” – Emilia, Tini & Nicki Nicole
  • “Brujería” – Yuridia & Majo Aguilar
  • “De Maravisha” – Tokischa & Nathy Peluso
  • “En 4” – Kenia Os & Anitta
  • “En Tu Marea” – Goyo & Greeicy
  • “FKN Movie” – Karol G & Mariah Angeliq
  • “Maldita Billetera” – Alicia Villarreal & Lila Downs
  • “Maldita Primavera” – Yuri & Ángela Aguilar
  • “Pa’ Qué Volviste?” – Elena Rose & Maria Becerra

Colaboración “Crossover” del Año

  •  “Ba Ba Bad Remix” – Kybba, Sean Paul, Ryan Castro & Busy Signal
  • “I Adore You” – Hugel, J Balvin, Ellie Goulding Ft. Topic, Arash & Daecolm
  • “Lost In Translation” – Carín León & Kacey Musgraves
  • “No Hay Break” – Myke Towers Ft. Omah Lay
  • “Now Or Never” – Bon Jovi & Pitbull
  • “São Paulo” – The Weeknd & Anitta

La Mezcla Perfecta del Año

  •  “Carteras Chinas” – Elena Rose, Camilo & Los Ángeles Azules
  • “Coleccionando Heridas” – Karol G & Marco Antonio Solís
  • “El Vino De Tu Boca” – Alejandro Sanz & Carín León
  • “Khé?” – Rauw Alejandro & Romeo Santos
  • “Misterio” – J Balvin & Gilberto Santa Rosa
  • “Que Me Quiera Ma’” – Marc Anthony & Wisin
  • “Sabes Qué Hora Es” – Banda Los Sebastianes De Saúl Plata & Luis Fonsi
  • “Sin Ti” – Morat & Jay Wheeler
  • “Súfrale” – Grupo Firme & Gloria Trevi
  • “Weltita” – Bad Bunny & Chuwi

Tour del Año

  •  Cosa Nuestra World Tour – Rauw Alejandro
  • De Rey A Rey – Alejandro Fernández
  • Las Mujeres Ya No Lloran World Tour – Shakira
  • Más Cerca De Ti Tour – Marco Antonio Solís
  • No Me Quiero Ir De Aquí Residencia – Bad Bunny
  • Vivir Sin Aire Tour – Maná

Artista Revelación del Año Masculino

  •  Alleh
  • Clave Especial
  • Esaú Ortiz
  • Juan Duque
  • Hamilton
  • La Cruz
  • Macario Martínez
  • Roa
  • Santos Bravos
  • Yorghaki

Artista Revelación del Año Femenina

  •  Aria Bela
  • Camila Fernández
  • Delilah
  • Estevie
  • MAR
  • Paloma Morphy
  • Yailin La Mas Viral
  • Yeri Mua
  • Ysa C
  • Zoe Gotusso

Música Cristiana – Canción del Año

  •  “Alabaré” – Nacho, Redimi2 & Alex Zurdo
  • “La Respuesta” – Gocho
  • “Ponte Bonita (Remix)” – Yaronk Rouse & Rosalina
  • “Si Volviera Jesús” – Víctor Manuelle
  • “Sonríele” – Daddy Yankee
  • “Todo Va Estar Bien” – Barak, Tercer Cielo & Juan Carlos Rodriguez

Afrobeats del Año

  •  “Bien Pedos” – Xavi & Kapo
  • “Cosita Linda” – Elena Rose & Justin Quiles
  • “La Plena (W Sound 5)” – W Sound, Beéle & Ovy On The Drums
  • “Me Pasa (Piscis)” – Bomba Estéreo, Rawayana & Astropical
  • “Mi Reina” – Hamilton & Nanpa Básico
  • “San Blas” – Boza
  • “Sanka” – Ryan Castro & Dongo
  • “Soleao” – Myke Towers & Quevedo

CATEGORÍAS URBANAS

Artista Masculino del Año – Urbano

  •  Arcángel
  • Bad Bunny
  • Beéle
  • Eladio Carrión
  • Feid
  • J Balvin
  • Myke Towers
  • Rauw Alejandro
  • Wisin
  • Yandel

Artista Femenina del Año – Urbano

  •  Anitta
  • Bad Gyal
  • Fariana
  • Karol G
  • Natti Natasha
  • Rainao
  • Tokischa
  • Yailin La Mas Viral
  • Yeri Mua
  • Young Miko

Canción del Año – Urbano

  •  “Ba Ba Bad Remix” – Kybba, Sean Paul, Ryan Castro & Busy Signal
  • “Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol.0/66” – Bizarrap & Daddy Yankee
  • “Hablame Claro” – Yandel & Feid
  • “La Plena (W Sound 5)” – W Sound, Beéle & Ovy On The Drums
  • “Latina Foreva” – Karol G
  • “Lo Caro Y Lo Bueno” – Chencho Corleone
  • “Qué Pasaría…” – Rauw Alejandro & Bad Bunny
  • “Rio” – J Balvin
  • “Romeo” – Anitta
  • “Soleao” – Myke Towers & Quevedo

Mejor Canción Trap/Hip-Hop – Urbano

  •  “Bum Bum” – El Alfa, Jon Z & Alofoke Music
  • “Cuando No Era Cantante” – El Bogueto & Yung Beef
  • “Duro Ma” – Bryant Myers, Dei V & Saiko
  • “En La City” – Trueno & Young Miko
  • “Flash Foto” – Arcángel & Neutro Shorty
  • “Love” – Clarent
  • “Nueva Era” – Duki & Myke Towers
  • “Primer Lugar” – Eladio Carrión & Omar Court
  • “Tokischa Rmx” – J Castle, Hades66, Ñengo Flow & Tokischa
  • “Yogurcito Remix” – Blessd, Anuel Aa, Yan Block, Luar La L, Kris R & ROA

Colaboración del Año – Urbano

  •  “+57” – Karol G, Feid, Dfzm, Ovy On The Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Blessd
  • “Amg” – Eladio Carrión & Young Miko
  • “Doblexxó” – J Balvin & Feid
  • “La Plena (W Sound 5)” – W Sound, Beéle & Ovy On The Drums
  • “Luna” – Wisin & Kapo
  • “Otra Noche (Feat. Darell)” – Myke Towers & Darell
  • “Perfumito Nuevo” – Bad Bunny & Rainao
  • “Portate Bien” – Anuel Aa, Blessd & Ovy On The Drums
  • “Wells Fargo” – Arcángel, Yandel, Ñengo Flow & De La Ghetto
  • “Woahh” – Rvssian, Young Miko, Omar Courtz Ft. Clarent

Mejor Canción Dembow

  •  “Bing Bong” – Yailin La Mas Viral & Puyalo Pantera
  • “Celos” – Tokischa & Bulin 47
  • “Dem Bow” – Natti Natasha, Nando Boom & Dímelo Flow
  • “Pa Que Lo Bailes (Bailalo Rocky)” – Lomiiel
  • “Quita Y Pone” – El Alfa & Fariana

Álbum del Año – Urbano

  •  Borondo – Beéle
  • Don Kbrn – Eladio Carrión
  • El Sobreviviente WWW – Wisin
  • Elyte – Yandel
  • Ferxxo Vol X: Sagrado – Feid
  • Island Boyz – Myke Towers
  • Lo Mismo De Siempre – Mora
  • Sendé – Ryan Castro
  • Sr. Santos II Sueños De Grandeza – Arcángel
  • Underwater – Fariana

CATEGORÍAS POP

Artista Pop Masculino del Año

  • Alejandro Sanz
  • Camilo
  • Danny Ocean
  • Juanes
  • Maluma
  • Manuel Turizo
  • Marco Antonio Solís
  • Pitbull
  • Ricardo Arjona
  • Sebastián Yatra

Artista Pop Femenina del Año

  •  Aitana
  • Cazzu
  • Elena Rose
  • Emilia
  • Gloria Trevi
  • Kany García
  • Kenia Os
  • Laura Pausini
  • Shakira
  • Yami Safdie

Grupo o Dúo del Año – Pop/Rock

  •  Ca7riel & Paco Amoroso
  • Dnd I Do Not Disturb
  • Ha*Ash
  • Matisse
  • Latin Mafia
  • Maná
  • Mau Y Ricky
  • Morat
  • Rawayana
  • Reik

Canción del Año – Pop

  •  “Bronceador” – Maluma
  • “Con Otra” – Cazzu
  • “El Cielo Te Mandó Para Mi” – Ha*Ash
  • “La Carretera” – Pedro Capó
  • “La Pelirroja” – Sebastián Yatra
  • “Mientes” – Reik
  • “Noviogangsta <3” – Emilia
  • “Palmeras En El Jardín” – Alejandro Sanz
  • “Soltera” – Shakira
  • “Un Beso Menos” – Elena Rose & Morat

Colaboración del Año – Pop

  •  “Abrázame” – Ángela Aguilar & Felipe Botello Y El Sonoro Rugir
  • “Accidente” – Jesse & Joy & Elsa Y Elmar
  • “Bésame” – Alejandro Sanz & Shakira
  • “Bunda” – Emilia & Luísa Sonza
  • “Conmigo Sin Ti” – Matisse & Cristian Castro
  • “Huir” – Kany García & Lia Kali
  • “La Del Primer Puesto” – Reik & Xavi
  • “Se Fue” – Rauw Alejandro & Laura Pausini
  • “Si Tuviera Que Elegir” – Ricardo Montaner, Camilo & Evaluna Montaner
  • “Sin Ti” – Morat & Jay Wheeler

Canción del Año – Pop/Balada

  •  “Alguien” – Carlos Rivera
  • “Cueste Lo Que Cueste” – Gloria Trevi
  • “El Reclamo” – Olga Tañón
  • “Tierra Mía” – Kany García
  • “Mujer” – Ricardo Arjona
  • “Querida Yo” – Yami Safdie & Camilo

Álbum del Año – Pop

  •  Cuarto Azul – Aitana
  • El Vuelo – Gloria Trevi
  • En Las Nubes (Con Mis Panas) – Elena Rose
  • Haashville – Ha*Ash
  • La Carretera – Pedro Capó
  • Milagro – Sebastián Yatra
  • Noches De Cantina – Maná
  • Preguntas A Las 11:11 – Ela Taubert
  • ¿Qué Significa El Amor? – Carlos Rivera
  • Ya Es Mañana – Morat

Colaboración del Año – Pop-Urbano

  •  “2 AM” – Sebastián Yatra & Bad Gyal
  • “Que Haces” – Becky G & Manuel Turizo
  • “Samaná” – Mau Y Ricky, Danny Ocean & Yorghaki
  • “Tamo Bien” – Enrique Iglesias, Pitbull & Iamchino
  • “Te Acuerdas?” – Dnd I Do Not Disturb & R!Ch Yashel
  • “Volver” – Piso 21, Marc Anthony & Beéle

Canción del Año – Pop-Urbano

  •  “6 De Febrero” – Aitana
  • “A.K.A” – Mari La Carajita
  • “Cables Cruzados” – Farruko
  • “Carita Linda” – Rauw Alejandro
  • “Cosas Pendientes” – Maluma
  • “DTMF” – Bad Bunny
  • “Sirenita” – Ozuna
  • “Tengo Celos” – Myke Towers
  • “Tocando El Cielo” – Luis Fonsi
  • “Una Como Tu” – Jay Wheeler

Canción del Año – Pop/Rock

  • “¿Es En Serio?” – Ela Taubert
  • “Me Toca A Mí” – Morat & Camilo
  • “Sabe Bien” – Pedro Capó
  • “Una Noche Contigo” – Juanes
  • “Vivir Sin Aire” – Maná & Carín León

Mejor “Eurosong” – Pop-Urbano

  • “6 De Febrero” – Aitana
  • “Da Me” – Bad Gyal
  • “Esa Diva” – Melody
  • “Moja1ta” – Lola Indigo
  • “Quiero Decirte” – Abraham Mateo & Ana Mena
  • “Tatami” – JC Reyes
  • “Tuchat” – Quevedo
  • “Tu Vas Sin (Fav)” – Rels B

CATEGORÍA TROPICAL

Artista del Año – Tropical

  •  Carlos Vives
  • Elvis Crespo
  • Gloria Estefan
  • Jerry Rivera
  • Luis Figueroa
  • Marc Anthony
  • Olga Tañón
  • Prince Royce
  • Romeo Santos
  • Silvestre Dangond

Canción del Año – Tropical

  •  “Desde Hoy” – Natti Natasha
  • “Fuera De Lugar” – Venesti
  • “Hello, What’s Up” – Christian Alicea
  • “How Deep Is Your Love” – Prince Royce
  • “La Indiferencia” – Silvestre Dangond & Fonseca
  • “Malportada” – Nathy Peluso & Rawayana
  • “Más Que Un Beso” – Luis Figueroa
  • “Por Si Te Me Vas” – Olga Tañón & Lenny Tavárez
  • “Raíces” – Gloria Estefan
  • “Tú Con Él” – Rauw Alejandro

Colaboración del Año – Tropical

  •  “Café Con Ron” – Bad Bunny & Los Pleneros De La Cresta
  • “En Privado” – Xavi & Manuel Turizo
  • “La Diferente” – Lenier & Gente De Zona
  • “La Tierra Del Olvido (Versión Salsa)” – Carlos Vives & Grupo Niche
  • “Me Muevo” – Fariana & Kiko El Crazy
  • “Nuestra Canción” – Elvis Crespo & Jerry Rivera
  • “Repetimos” – Arthur Hanlon, Yotuel & Darell
  • “Venga Lo Que Venga” – Fonseca & Rawayana
  • “Vestido Rojo” – Silvestre Dangond & Emilia
  • “Volver (La Salsa)” – Piso 21, Beéle & Marc Anthony

Álbum del Año – Tropical

  •  Debut Y Segunda Tanda, Vol. 2 – Gilberto Santa Rosa
  • El Último Baile – Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella
  • Escalona Nunca Se Había Grabado Así (Deluxe) – Carlos Vives
  • Eterno – Prince Royce
  • Gris – Luis Figueroa
  • Llegué Yo – Jerry Rivera
  • Natti Natasha En Amargue – Natti Natasha
  • Poeta Herío – Elvis Crespo
  • Raíces – Gloria Estefan
  • Reparto By Gente De Zona – Gente De Zona

CATEGORÍAS DE MÚSICA MEXICANA

Artista Masculino del Año - Música Mexicana

  • Alejandro Fernández
  • Carín León
  • Christian Nodal
  • Eden Muñoz
  • Ivan Cornejo
  • Luis Angel “El Flaco”
  • Netón Vega
  • Oscar Maydon
  • Pepe Aguilar
  • Xavi

Artista Femenina del Año – Música Mexicana

  •  Aida Cuevas
  • Ana Bárbara
  • Angela Leiva
  • Ángela Aguilar
  • Camila Fernández
  • Carolina Ross
  • Chiquis
  • Lupita Infante
  • Majo Aguilar
  • Yuridia

Grupo o Dúo del Año – Música Mexicana

  •  Banda El Recodo
  • Banda Los Sebastianes De Saúl Plata
  • Fuerza Regida
  • Grupo Firme
  • Grupo Frontera
  • Intocable
  • Julión Álvarez Y Su Norteño Banda
  • La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho
  • Los Ángeles Azules
  • Los Tigres Del Norte

Canción del Año – Música Mexicana

  •  “Amor Bonito” – Luis Angel “El Flaco”
  • “El Amigo” – Christian Nodal
  • “El Amor De Mi Herida” – Carín León
  • “Hija De Papi” – Xavi & Netón Vega
  • “Hecha Pa’ Mi” – Grupo Frontera
  • “Loco” – Netón Vega
  • “Me Prometí” – Ivan Cornejo
  • “Otro Capítulo” – Becky G
  • “Por Esos Ojos” – Fuerza Regida
  • “Traigo Saldo Y Ganas De Rogar” – Eden Muñoz

Colaboración del Año – Música Mexicana

  •  “300 Noches” – Belinda & Natanael Cano
  • “Crisis” – Becky G & Tito Double P
  • “En Tiempo Y Forma (Juntos)” – Josi Cuen & Jorge Medina
  • “Lo Que No Saben” – Calibre 50 & Los De La Noria
  • “Me Jalo” – Fuerza Regida Y Grupo Frontera
  • “Morena” – Netón Vega & Peso Pluma
  • “Si Tú Me Vieras” – Carín León & Maluma
  • “Tu Tu Tu” – Clave Especial & Edgardo Nuñez
  • “Un Bendito Día” – Yuridia & Alejandro Fernández
  • “Yo Me Lo Busqué” – Los Ángeles Azules & Thalia

Canción Banda del Año

  •  “Amor Bonito” – Luis Angel “El Flaco”
  • “El Beneficio De La Duda”   – Grupo Firme
  • “Una Historia Mal Contada”   – La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho
  • “Una Peda Menos”  – Banda Los Recoditos
  • “Voy A Levantarme”  – Banda Los Sebastianes De Saúl Plata

Canción Mariachi/Ranchera del Año

  •  “Amé” – Christian Nodal
  • “Amémonos De Nuevo” – Lupita Infante & Leonardo Aguilar
  • “Cuídamela Bien”- Pepe Aguilar
  • “Nadie Se Va Como Llegó” – Ángela Aguilar
  • “No Me Sé Rajar” – Alejandro Fernández
  • “Sin Llorar” – Yuridia

Canción Norteña del Año

  •  “Chelas Y Besos” – La Fiera De Ojinaga
  • “La Lotería” – Los Tigres Del Norte
  • “Me Gusta Mi Vida” – Intocable
  • “Mi Lugar Favorito” – Eden Muñoz
  • “Rey Sin Reina” – Julión Álvarez Y Su Norteño Banda

Fusión Música Mexicana del Año

  •  “2+2” – Omar Camacho & Victor Mendivil
  • “Loco” – Netón Vega
  • “Marlboro Rojo” – Fuerza Regida
  • “No Capea” – Xavi & Grupo Frontera
  • “Tu Tu Tu” – Clave Especial & Edgardo Nuñez

Mejor Electro Corrido – Música Mexicana

  •  “Bachata Bélica” – Los Esquivel, Prince Royce & Brray
  • “Corridos Y Alcohol” – Steve Aoki & Oscar Maydon
  • “La Fiesta” – Luis R Conriquez, José Guicho & Tito Double P
  • “Tierno” – Joaquin Medina & Codiciado
  • “Triple Lavada Remix” – Esaú Ortiz, Luis R Conriquez, Oscar Maydon, Alemán Ft. Victor Mendivil

Álbum del Año – Música Mexicana

  •  ¿Quién + Como Yo? – Christian Nodal
  • 111xpantia – Fuerza Regida
  • De Rey A Rey (En Vivo Desde La Plaza De Toros La México, 2024) – Alejandro Fernández
  • Eden – Eden Muñoz
  • Encuentros – Becky G
  • La Lotería – Los Tigres Del Norte
  • Next – Xavi
  • Palabra De To’s (Seca) – Carín León
  • Sin Llorar – Yuridia
  • Voy A Levantarme – Banda Los Sebastianes De Saúl Plata
