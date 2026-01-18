Parece ser que Christian Nodal siempre será perseguido por su pasado, pues en esta ocasión una de sus exnovias publicó una serie de fotografías nunca antes vistas de su relación amorosa.

Su amor de la adolescencia, Lisa Fernanda Macías, se unió al trend “2016–2026”, que invita a los usuarios a mostrar recuerdos de hace una década, y rápidamente se convirtió en tema viral. De forma casi inmediata las imágenes del cantante y la creadora de contenido se difundieron en todos los rincones de las redes sociales.

Exnovia de Nodal publica FOTOS inéditas de su relación con el cantante

Las imágenes muestran a un Nodal muy distinto al que hoy conocemos, pues no tiene tatuajes, luce su uniforme escolar y se encuentra inmerso en escenas cotidianas de la preparatoria. En una de las imágenes más comentadas, Lisa aparece dándole un beso en la cabeza mientras él sostiene la cámara para capturar el momento.

La joven también difundió un breve video en el que Nodal, con tono juguetón, le canta al oído y le pide un beso, reflejando el amor que existía entre ambos. La publicación no sólo despertó nostalgia, sino también curiosidad sobre la vida personal del intérprete antes de alcanzar la fama.

Algunos otros mensajes que compartió la exnovia del famoso se leen: “Del archivo, esto nunca se subió” y “estaba en su prime y yo no lo sabía. Sí cambió mucho oigan”. De este modo, se concluye que las fotos son inéditas.

La expareja de Nodal compartió esas fotos a través de su cuenta privada de Instagram, sin embargo, sus seguidores se encargaron de difundirlas en redes sociales. Algunos fans del intérprete de “Botella Tras Botella” aseguran que Lisa Fernanda Macías publicó este material para ganar fama o llamar la atención.

¿Lisa Fernanda Macías y Christian Nodal fueron novios?

Lisa Fernanda Macías y Christian Nodal sí fueron novios. Su relación inició cuando ambos estudiaban la preparatoria y la creadora de contenido ha hablado en varias ocasiones de su noviazgo con él.

Tras la entrevista del intérprete de Caborca, Sonora, con la periodista Adela Micha, la joven reveló que la relación terminó por una infidelidad de Nodal, situación que habría inspirado uno de sus temas más conocidos titulado “Te fallé”.

Aunque el cantante ha confirmado en entrevistas que esa canción surgió de una experiencia personal, nunca ha mencionado directamente a su exnovia.