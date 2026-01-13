Ángela Aguilar le regala un caballo a Christian Nodal por su cumpleaños | VIDEO

Ángela Aguilar sorprendió este fin de semana a Christian Nodal, al darle un costoso y llamativo regalo para su celebrar el cumpleaños 27 del cantante de su esposo, se trató de un caballo, lo que causó gran emoción en el cantante.

Y es que Christian Nodal junto con la familia Aguilar celebró en grande este fin de semana, con varias fiestas que llevaron a cabo en diferentes partes de Zacatecas, un momento de que no pasó desapercibido por el público mexicano.

Así fue la enorme fiesta de cumpleaños de Christian Nodal en Zacatecas ı Foto: Instagram

El lujoso regalo de Ángela Angela Aguilar por el cumpleaños de Nodal

La cuenta oficial de fans de la cantante de ‘Nadie se va como llegó’ publicó un video en el que podemos ver el momento en que ella llega sobre el caballo que le regaló a su esposo, montada mientras luce unos jeans y una playera blanca sin mangas.

En el video podemos ver la reacción de sorpresa del cantante, quien agradece y abraza a su esposa de manera efusiva antes de que le ayuden a subirse en el cabello. Luego da unas vueltas en el caballo hasta que anochece.

El video sigue para mostrar la felicidad del artista, quien después de un rato baila con su esposa y mira los fuegos artificiales que prepararon para su cumpleaños. Al final, podemos ver un poco de la fiesta con música en vivo posterior al regalo sorpresa.

Algunos usuarios de redes sociales celebraron el detalle que tuvo Ángela Aguilar con su esposo Christian Nodal, aunque no faltaron las críticas. Desde quienes destacaron que el famoso no se esforzó tanto en le cumpleaños de ella y quienes compararon al famoso con Lord Farquad,

“Ella dándole regalos caros y el para su cumpleaños nomas le dio su abrazo“.

“Hasta que llegó una que le da y no le quita”.

“Yo le regalaba cosas a mi ex con tal que no me dejara“.

"Dios mío ustedes a todo le encuentran JAJAJAJAJA espero que nunca termine estooo“.

“Muere Nodal, nace Lord Farquad”.