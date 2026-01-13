Nodal Fest: Así fue la enorme fiesta de cumpleaños de Christian Nodal en Zacatecas | VIDEO

Este fin de semana Christian Nodal tiró la casa por la ventana con el Nodal Fest, una celebración de varios días que se llevó a cabo en la ciudad de Zacatecas y donde estuvo presente la familia de su esposa Ángela Aguilar y varios amigos, aunque destacó la aparente ausencia de su propia familia.

Así fue el Nodal Fest en Zacatecas

A través de redes sociales, se han compartido diversos videos y fotos en los que podemos ver los detalles sobre la fiesta de cumpleaños de Christian Nodal. También asistió el influencer Kunno, quien mantiene una relación estrecha con la esposa del cantante.

La propia Ángela Aguilar publicó un video recopilatorio de algunas de las actividades que se realizaron a lo largo del fin de semana. En el video podemos ver varios detalles de las celebraciones, donde destacó la fusión del estilo de ‘El Forajido’ con el de su esposa.

De este modo, se revelaron varias locaciones en donde los famosos celebraron el cumpleaños número 27 del ex novio de Belinda, los cuales fueron los siguientes:

Centro histórico de Zacatecas

Mina El Edén

Hotel Quintana Real Zacatecas

Rancho El Soyate

El video ya reúne miles de me gusta, aunque también varias críticas en redes sociales, pues parece ser que ni los papás o hermanos de Nodal y mucho menos Inti, su hija, asistieron al evento, algo que el público lamentó al señalar el supuesto desinterés del cantante por retomar la relación con su bebé con Cazzu.

En entrevista con Ventaneando, el cantante expresó su sentir ante la fiesta que fue organizada por su esposa: “Yo no le pido nada a la vida, la vida me lo da todo mi hermano. Con gente que me quiere, yo estoy feliz que vengan aquí conmigo a disfrutar. Estamos en México compadres, se viene un chin** de música”, mencionó.

Por su parte, Ángela habló de la emoción de festejar en Zacatecas a su esposo, demostrando que la relación entre ambos artistas se encuentra bien a pesar de las constantes especulaciones que enfrentan.

“Feliz de la vida, no sabes lo que es estar en Zacatecas yo soy fiel representante cultural y traer a mi esposo a una callejoneada no sabes. Estamos muy felices de cumplir sus 27. Ya me casé pero otra, la religiosa la que cuenta, expresó Ángela Aguilar sobre la fiesta de Christian Nodal.