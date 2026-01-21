La relación entre Kenia Os y Peso Pluma sigue acaparando titulares y debates en redes sociales. La cantante mexicana reveló recientemente que el flechazo con el intérprete de corridos tumbados surgió durante la grabación del videoclip “Tommy & Pamela”.

Sin embargo, lo que más causó ruido es que la intérprete confesó que en ese momento él mantenía una relación sentimental con otra persona. Ahora cientos de usuarios comparan a la también youtuber con Ángela Aguilar, quien presuntamente inició su romance con Christian Nodal cuando él estaba en pareja.

Kenia Os admite que su amor con Peso Pluma nació en ‘Tommy & Pamela’ cuando él tenía novia; la comparan con Ángela Aguilar

En una entrevista con Adela Micha, Kenia Os confesó que fue en el set de “Tommy & Pamela” donde comenzó a sentir una conexión especial con el cantante de corridos tumbados Peso Pluma.

La intérprete afirmó que la química entre ambos se hizo evidente durante las grabaciones de este tema, y aunque en ese momento él tenía pareja, Hanna Howell. La cercanía que existía entre los cantantes derivó en una amistad que más tarde se transformó en una de las relaciones más famosas del mundo del entretenimiento.

“Sí, esto es algo que nunca he contado, pero bueno. Nos conocimos en el video de ‘Tommy & Pamela’, yo sabía que le gustaba y él me gustaba, pero fue muy profesional. Ahí se sentía la energía; ahora nuestros equipos se ríen, nosotros también nos reímos de que estábamos los dos súper nerviosos (…).

“Pero nunca realmente ahí pasó nada. De hecho, yo fui a cantar a Dallas y él estaba en una relación, así que todo fue súper profesional. Jamás pasó nada, a pesar de que yo sabía que le gustaba”, señaló la intérprete.

Kenia Os reconoció que la situación no fue sencilla, pues sabía que existían rumores sobre la vida personal de Hassan Emilio Kabande, nombre real de Peso Pluma. Sin embargo, aseguró que lo que vivieron en ese momento fue genuino y que la relación tomó fuerza con el tiempo.

“Cuando estábamos grabando el video casi no hablamos, solo estábamos como niños nerviosos. Al final del video, me dijo: ‘Eres la primera mujer en la vida que me ha puesto nervioso así, a mí esto no me pasa’.

“Yo lo volteé a ver y le dije: ‘Pero ¿por qué estás nervioso? No te pongas así’. Y él me contestó: ‘Bueno, pues es que creo que ya sabes’, y ya. Luego nos dijeron: ‘¡A grabar!’ y nada, te lo juro. No hablamos ni nos vimos después del video”, añadió Kenia Os.